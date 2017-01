Declarar de 'interés general' el ATC de Villar de Cañas sería "fraude de ley"

El Gobierno de Mariano Rajoy está negociando con Bruselas la posibilidad de declarar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares previsto para Villar de Cañas (Cuenca) como instalación de interés general. Es la única manera que tiene el Ejecutivo del Partido Popular para 'saltarse' las trabas a la instalación que se han impuesto desde Castilla-La Mancha.

Y es que, la ampliación de la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) de la Laguna del Hito aprobada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que afecta a los terrenos en los que se instalaría el silo nuclear, obliga al Gobierno de Rajoy a pedir el visto bueno a la Unión Europea para declarar la instalación 'de interés general' para el país.

"Es la única baza que le queda" explica Francisco Castejón de Ecologistas en Acción tras el 'veto' impuesto por Castilla-La Mancha y después de todas las dudas sobre la seguridad y estabilidad de los terrenos elegidos para instalar el ATC que se han puesto sobre la mesa en los últimos meses.

Castejón advierte que el Gobierno central "tiene que demostrar a la Comisión Europea que no hay alternativa posible a esta ubicación para la gestión de los residuos". En su opinión, "los hechos demuestran todo lo contrario. No hay ni urgencia, ni necesidad". Y es que todas las centrales nucleares, ante la demora del ATC, están desarrollando -si es que no los tienen ya como es el caso de Trillo, en Guadalajara- sus propios Almacenes Temporales Independientes (ATI), dentro de cada instalación. "Almaraz acaba de recibir la autorización para construirlo, Cofrentes lo ha sacado a información pública. Vandellòs II aún tiene capacidad en sus piscinas y no lo necesita".

El portavoz de Ecologistas en Acción no cree que la Comisión Europea vaya a "reconocer" el interés general del proyecto y "si lo hace sería un fraude de ley", sostiene.

Castilla-La Mancha se opondrá

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que no va a apoyar que el ATC de Villar de Cañas se declare de interés general del Estado y ha explicado que "si se declara o no de interés general es algo que se tendrá que discutir en el Congreso".

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha afirmado que "si en diciembre a calladas y a escondidas se ha aprobado el aumento de la ocupación de depósitos para el almacenamiento de basura nuclear y ahora se quiere declarar el ATC de interés general, pues es que a lo mejor los intereses nacionales responden a los cambios en el Consejo de Ministros actual", ha apuntado.

"Implicaría saltarse la normativa ambiental"

Por su parte, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha calificado de "sorprendente" la iniciativa del Gobierno central para añadir que la Junta castellano-manchega estará "vigilante" para que la Comisión Europea y el Ministerio de Industria cumplan la normativa comunitaria.

En opinión de Martínez Arroyo, la actuación del Gobierno implicaría "saltarse la normativa medioambiental" ya que es "necesario justificar que no hay otra localización posible en España" para instalar el ATC, lo cual, a juicio de Martínez Arroyo, es "muy difícil" que el Gobierno de Mariano Rajoy pueda alegar.

"Nosotros vamos a seguir en la posición de proteger el espacio natural. Hemos dicho reiteradas veces que es un espacio que requiere protección por su fauna o su vegetación exclusiva, que está relacionada con los suelos con componentes de yeso, que precisamente hacen que no sea el lugar idóneo para construir el almacén y sí para proteger el medio ambiente", ha sentenciado el titular de Medio Ambiente en la región.

Martínez Arroyo ha reiterado que la postura de Castilla-La Mancha es "favorable a apostar un modelo energético distinto, de energías renovables, de economía circular o de aprovechar la biomasa", cuestiones en las que ha afirmado están "trabajando".