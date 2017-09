Castilla-La Mancha inicia la batalla en Europa contra el almacén nuclear de Villar de Cañas

El Gobierno de Castilla-La Mancha no ceja en su empeño de demostrar la inviabilidad del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares que Enresa proyecta para Villar de Cañas (Cuenca). La última ofensiva del Ejecutivo regional se centra ahora en Bruselas.

Este martes, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, se reúne con el director general de Medio Ambiente de la Unión Europea, Daniel Calleja, para trasladarle argumentos de peso y demostrar que el emplazamiento elegido para el almacén nuclear español pone en riesgo la biodiversidad de la zona y supone 'de facto' el incumplimiento de la Directiva Hábitats de la Unión Europea.

Martínez Arroyo llevará consigo varios informes elaborados por su departamento. Por un lado, el que describe con todo detalle el proceso de ampliación del espacio protegido en torno a la Laguna de El Hito, incluido en la Red Natura 2000 por su condición de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Una ampliación que bloquearía la posibilidad de construir el ATC al encontrarse en la zona de influencia de la citada ZEPA.

Un informe que, según ha podido saber eldiarioclm.es, la Junta castellano-manchega remitió al Ejecutivo de Mariano Rajoy para que, según los cauces habituales de relación institucional, fuera elevado a la Unión Europea. Algo que no llegó a producirse y que el Gobierno de Emiliano García-Page tacha de "dejación de funciones". En mitad de ese proceso, el Ejecutivo de Rajoy inició una lucha judicial para evitar el 'bloqueo' castellano-manchego al cementerio nuclear por la vía ambiental que aún no ha terminado de dirimirse en los tribunales.

En dicho informe, como ya publicase eldiarioclm.es, Castilla-La Mancha justifica ante Europa la necesidad de sustituir la base del actual inventario IBA (Áreas Importantes para la Conservación de las Aves) que data del año 2011 y que recoge las especies y el área de protección, por el inventario anterior, fechado en 1998.

El documento recoge que el inventario vigente (2011) fue elaborado por SEO/Bird Life y financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dirigido en aquella época por el ‘popular’ Miguel Arias Cañete, que hoy ocupa el cargo de comisario de Energía y Acción por el Clima de la Unión Europea. Se modificaron los límites de la protección para excluir, precisamente, los terrenos en donde ahora se pretende ubicar el complejo ATC-CTA.

Así lo confirma el testimonio (incluido en el informe) de Juan Carlos Atienza, director de Conservación del Área de Conservación de Especies y Espacios de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Bird Life). Sugiere que frente al inventario de 1998 que fue revisado y actualizado en colaboración con varias ONG’s, grupos locales de SEO/BirdLife, tres parques nacionales, seis universidades, las consejerías de medio ambiente de 12 comunidades autónomas (entre ellas Castilla-La Mancha), la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente y el organismo autónomo Parques Nacionales del mismo Ministerio, el encargado en el año 2011 no se elaboró con tan amplia participación. Además, en 2011, según explica, “a diferencia de la revisión de 1998, la información con la que se contó para la grulla común era pobre”.

La Junta argumenta su interés en proteger uno de los "peores" hábitats de España para las aves

Además, el Ejecutivo castellano-manchego alerta en su informe de que el inventario correspondiente al año 2011 establece, textualmente, en sus páginas 32 y 33, que “Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma con una presión de amenazas sobre las IBA mayor que la media nacional y una respuesta mediante medidas de conservación menor a la media” y que la consecuencia es que “el estado del hábitat importante para la aves, tanto en calidad como en superficie, es uno de los peores de España”.

En ese mismo inventario cuya publicación fue financiada por el Ministerio de Arias Cañete a través de la Fundación Biodiversidad, se recoge que “Castilla-La Mancha destaca de forma negativa en el conjunto nacional por dos motivos: la calidad del hábitat importante para las aves y su superficie”. El inventario cita, además, las amenazas” más importantes para la región. Entre ellas, el hecho “dentro de la IBA El Hito se ha propuesto un proyecto de cementerio nuclear.”

La Junta concluye que es el propio inventario de 2011 el que establece que en El Hito confluyen tres factores negativos que repercuten sobre su estado de conservación. Se refiere a "la mala calidad del hábitat importante para las aves, la insuficiencia del mismo y la existencia de una amenaza relevante, el cementerio nuclear” por lo que, señala, “no quedó suficientemente justificada” la reducción de la superficie, de ahí su propuesta para ampliar la ZEPA a los límites del inventario del 98.

“La conservación de las aves en una IBA ante una amenaza, derivada en nuestro caso de la construcción de un cementerio nuclear, no puede consistir en reducir la superficie de la IBA, siendo esta una solución antijurídica”, señala la Junta, cuyo consejero de Medio Ambiente aportará también a Europa una detallada radiografía de la flora y la fauna a proteger en el entorno del futuro ATC, en particular sobre las aves esteparias (como las grullas) que habitan la zona.

Riesgo radiactivo y una evaluación ambiental incompleta

El Gobierno castellano-manchego defiende que la construcción del cementerio nuclear es "inviable medioambientalmente" y dará aún más razones. También se comunicará al director general de Medio Ambiente de la Unión Europea el estado de tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del silo nuclear, al que, previa petición del Ministerio de Agricultura, la Junta ha aportado un informe negativo advirtiendo no solo del posible "riesgo" radiactivo asociado al transporte del combustible gastado desde las centrales nucleares de todo el país hasta el ATC que no ha sido estudiado, sino de varias "carencias" que, "impiden una correcta evaluación ambiental", entre ellas el hecho de que el promotor, Enresa, no haya incluido en la documentación aportada estudios que determinen los tipos de hábitats y especies de interés comunitario presentes en el espacio de la Red Natura 2000, conocido como Laguna del Hito.

La Junta considera que la evaluación ambiental es "incompleta" y se ha realizado de manera "fragmentada" sin incluir una visión integral del proyecto. Son razones por las que el Gobierno castellano-manchego pedirá a la Comisión Europea que vigile el cumplimiento de la Directiva Hábitats en el entorno de la Laguna de El Hito.

Hay que recordar que el Congreso de los Diputados ha llegado a pedir al Consejo de Seguridad Nuclear que revise el emplazamiento del ATC, ante las dudas sobre la idoneidad de su ubicación vinculadas con posibles riesgos geológicos y sismológicos que incluyen la posible contaminación de los acuíferos.

Ecologistas en Acción tiene previsto presentar una queja formal ante la Comisión Europea al considerar que el Gobierno central "está poniendo en marcha su maquinaria, incluso de la Abogacía del Estado" para agilizar un proyecto que despierta grandes dudas y que afecta a un espacio de la Red Natura 2000, en referencia a La Laguna de El Hito.