Cospedal rescata a uno de sus lugartenientes como número dos de Defensa

El exalcalde de Toledo y exdiputado por Toledo, Agustín Conde ha sido designado nuevo secretario de Estado de Defensa, en sustitución de Pedro Argüelles. El político, de 51 años, es licenciado en Derecho y diplomado en Defensa Nacional por la Escuela de Altos Estudios de la Defensa del Ministerio y cuenta también con un máster en Defensa Nacional por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Conde es considerado "muy cercano" a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal y así lo ha mostrado también de forma pública. En marzo del año pasado, advertía públicamente a Mariano Rajoy de que no gobernaría sin el apoyo de la expresidenta de la Junta de Comunidades. "Gracias a Cospedal nos reconocemos en el partido", aseguraba.

Conde inició su carrera política como concejal del PP en el Ayuntamiento de Toledo, su ciudad natal, de la que fue alcalde entre 1995 y 1999. Además, ha sido presidente del PP de Castilla-La Mancha entre 1996 y 2002. Tras haber sido desplazado del Congreso de los Diputados, al haber pasado a cuarto lugar, aseguró que su carrera política se había terminado y que daba cierre a una etapa "muy gratificante" de su vida.

La labor política del 'popular' no ha estado exenta de polémica. Conde ocultó en su declaración de actividades de 2015 que poseía una empresa dedicada a la eficiencia energética y que presta servicios de asesoría al Banco Santander. "No estoy obligado a declarar quiénes son mis clientes, ni cada factura que ingreso. Según la ley basta con que con tengan relación con el sector público y el Santander no la tiene", declaró entonces Conde.

Conde también celebró la sustitución de la corresponsal de Televisión Española, Yolanda Álvarez, acusándola de parecer "activista de Hamas en contra de Israel". El Consejo de Informativos calificó el tuit del entonces diputado como "infame" y exigió a la dirección que saliese en defensa de la personal.

Por fin TVE cesa a su corresponsal en Jerusalén, que parecía una activista de Hamas en contra de Israel — Agustin Conde Bajén (@agustinconde_b) 25 de marzo de 2015

El exalcalde de Toledo recibió el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y actualizó finalmente su declaración de bienes. Sin embargo, la situación llegó hasta la Comisión del Estatuto del Diputado de la Cámara Baja con el fin de abrir una investigación sobre sus actividades privadas. Conde insistió en no estaba obligado a revelar los clientes de su despacho de abogado, salvo se exigiera a todos los diputados que, como él, disponían de autorización para compaginar su puesto con el ejercicio de la Abogacía.

En 2012, al frente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, Conde protagonizó otra polémica al querer celebrar una reunión en el Alcázar de Toledo el 18 de julio, fecha del Golpe de Estado de Francisco Franco. Los socialistas anunciaron que no acudirían a la reunión, mientras que desde ERC, el portavoz Joan Tardá, lo tachó o de "broma macabra" o de "desacomplejada, vergonzante y peligrosa nostalgia".