Cuarta concentración en Daimiel contra los malos olores

El mal olor en la localidad de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, no es un problema nuevo, pero sí se ha intensificado en los últimos dos años. Tres han sido ya las veces que los vecinos han salido a la calle para exigir medidas urgentes pero se han encontrado “la callada por respuesta”. Ante esto, han decidido volver a concentrarse este sábado bajo el lema: “Estoy harto de que Daimiel huela a peste”.

Convocada por IU-Ganemos y Frente Cívico, el objetivo de esta concentración es presionar a la Junta. “No entendemos que 18.000 personas tengan que aguantar los malos olores que día tras día se producen desde hace años”, apunta Galo Sánchez Bermejo, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Daimiel. Además critican la “incompatibilidad” de que las industrias del municipio funcionen con que los vecinos puedan dormir sin tener que preocuparse por el olor.

IU recuerda que es el Gobierno de Castilla-La Mancha el que tiene la posibilidad de requerir a las empresas que tengan todos sus papeles en regla, y no quiere señalar a ninguna de estas factorías en concreto. “Nunca he dicho el nombre de la empresa, porque lo fundamental es que no huela y a los vecinos les da igual que venga de un sitio o de otro”, señala el portavoz de la formación.

Sin embargo, Equo Castilla-La Mancha si que pedía hace una semanas el cierre de la alcoholera de Alvinesa en la localidad ciudadrealeña alegando que no se ha tomado "ninguna medida" para solucionar la contaminación odorífera que produce. El partido ha señalado que se trata de una medida provisional hasta que las administraciones públicas de la localidad y de la región ofrezcan "voluntad política" para resolver el problema medioambiental y de salud pública derivado de un "posible incumplimiento ambiental" relacionado con la gestión inadecuada de los residuos.

Al igual que Equo, Izquierda Unida, aunque sin dar nombres, se apoya en un estudio encargado por el Ayuntamiento de Daimiel, en el que se señala que esta empresa sería el origen de la contaminación atmosférica por olores. En este sentido, reclaman que tanto la Junta como el Gobierno local deben exigir una solución a la empresa al considerar que la misma no ha cumplido con los estudios medioambientales pertinentes para el desarrollo de la actividad en la localidad y tampoco cumple con los condicionantes de la consejería de Medio Ambiente.

“No es siempre, depende de cómo venga el aire hay más o menos olor. Cada semana se producen uno o dos episodios, Ahora puede que disminuya pero cuando las empresas retomen su actividad después de verano, el olor volverá”, asegura Sánchez Bermejo.

El acto, que comenzará a las 13.00 horas en la plaza del municipio, contara como en concentraciones anteriores con mesas de recogida de firmas con las que los vecinos pueden dejar constancia, por escrito, de su malestar con esta situación. El objetivo es que cuando alcancen una cifra “considerable” se las entregarán al consejero de Agricultura.