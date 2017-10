Ganemos exige a la Junta que abandone las "cortinas de humo" con el Hospitalito del Rey

"No nos merecemos que el Gobierno de García-Page nos trate como nos está tratando con el Hospitalito del Rey", afirmaba el portavoz de Ganemos Toledo Javier Mateo. El concejal toledano exigía así a la Junta de Comunidades que termine con las "cortinas de humo" y las "propuestas que no lo son y no terminan de concretarse" y señaló que tienen "derecho" a saber cuál es la propuesta definitiva en relación al centro cerrado hace ya casi una década. Sin embargo, Mateo concedió que se empiezan a "vislumbrar cambios" en la actitud de la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, pero que siguen sin ser mensajes concretos: "sigue sin decirnos ni cómo ni para qué ni con qué modelo".

Mateo apuntó que está "convencido" de que ha sido la presión en la calle y "no sólo la política" la que ha logrado este cambio de actitud por parte de la representante del Gobierno regional y también del "empecinamiento absurdo" del presidente García-Page. Por otro lado, sin embargo, señaló que mientras se habla de la reactivación de la Relación de Puestos de Trabajos que conciernen al centro, también otro representante de la Junta, el delegado en Toledo, "hablaba de que una parte del Hospitalito sería pública". "Si dice eso, pues otra parte será privada", afirmó Mateo.

En este sentido, el concejal quiso recordar que son "tres sencillos" los puntos en los que se basa la reivindicación de la Plataforma Hospitalito Ya, a la que pertenecen tanto Ganemos Toledo como Izquierda Unida. "Reapertura ya, gestión pública y que sea para mayores. No nos vamos a conformar con menos y conocemos el estilo de García-Page con el modelo público privado", puntualizó. La inversión que recibió el Hospitalito, recordó, fue de unos 9 millones de euros, y gracias a eso tiene servicio de lavandería y cocina. "Ayer hablábamos de unos 150.000 euros de parcheo y arreglo que se deben a diez años de abandono. Pero todavía no sabemos a qué parte se va a dedicar la RPT", afirmó.

Inversiones en la provincia de "andar por casa"

Por otro lado, Mateo tachó las anunciadas inversiones en la provincia de Toledo para los presupuestos de 2018 de la Junta de Comunidades como "de baja intensidad y de andar por casa", a pesar de que en conjunto aumentan "considerablemente. Aunque concedió que hay "buenas noticias", como la partida dedicada al centro de salud del barrio de Santa Bárbara, que "no sólo es una demanda de los vecinos, sino una necesidad", señaló que es la "única gran noticia".

Además, criticó que no haya "ni una vocecita" que haga referencia a la Casa de la Juventud en Toledo, un centro que depende del Gobierno regional. "No es que no esté dotada, es que no hemos conseguido escuchar ni al Director General de Juventud y Deportes ni al consejero ni a García-Page hablar. Ni siquiera una miajita de comentario".