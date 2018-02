La Junta de Castilla-La Mancha seguirá recurriendo "cada trasvase que se haga"

A pesar de que la primera respuesta a los múltiples recursos que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha impuesto a los desembalses producidos a través del trasvase Tajo-Segura fue negativa, la Junta no sólo volverá a recurrir sino que seguriá mostrando su oposición a cada uno de los desembalses. "La postura está clara, se seguirá recurriendo cada trasvase que se haga", afirmó la consejera de Fomento, Agustina García Élez, quien señaló que el desembalse en cuestión tenía un indicador "muy claro" en el estado de los pantanos.

"No entendemos cómo el Tribunal explica sobre un recurso sobre el 2016, pero no del 2015 ni de los últimos que son realmente alarmantes, incluso debajo de los 400 hectómetros cúbicos", lamentó la responsable de Fomento. En este sentido, aseguró que "igual que está el respeto, está la responsabilidad de seguir peleando" y que el equipo de Gobierno considera que la región tiene la razón. "Es la realidad y debe ser la posición, porque no hay agua y no había agua cuando se hacían los trasvases, más allá de hectómetro por arriba o por abajo", explicó.

Por otro lado, y en relación a la petición que la Junta hará a las Cortes para pedir el rechazo a la continuidad del trasvase Tajo-Segura, ha pedido que "no vuelva a pasar" lo que pasó en el debate acerca de la cabecera del río, cuando "diputados de la oposición" abandonaron el pleno. "Tenemos claro que vamos a luchar y pedimos que esta responsabilidad que se defiende mucho. Esa defensa también se debe hacer levantando la mano cuando se diga. No se puede seguir mirando para el mismo sitio", afirmó la consejera.

Finalmente, recalcó que la situación de la cabecera y del río en general no ha ido mejorando a pesar de las lluvias y las nevadas registradas. "Nos encontramos en peor situación que en agosto de 2017", lamentó mientras añadía que ahora hay 193 hectómetros menos en las cabeceras y que desde el inicio de la legislatura, 2015, son 296 hectómetros los que se han perdido. "Se ha llevado más agua en lo que va de legislatura que lo que queda ahora mismo", aseguró.