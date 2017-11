"Si la Junta ofrece una financiación fija de 140 millones, ampliable a 160, la UCLM acepta"

La subdelegada del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Clara Pina, se ha sumado hoy a la reivindicación de la dirección de la institución académica. Reclama 160 millones de euros en concepto de subvención anual, al considerar "insuficientes" los 140 millones que consignará la Junta castellano-manchega en los Presupuestos regionales para 2018 y se han anunciado movilizaciones en próximos días.

Es una situación es "inaceptable", ha dicho, "porque no hay dinero público para pagar los salarios de una universidad pública". Clara Pina, que ha leído su intervención ante la prensa, pide una "financiación justa" para la UCLM y ha comentado la "preocupación" de los estudiantes de Castilla-La Mancha "cuando oímos hablar de recortes en profesorado, en servicios, en becas de colaboración, de movilidad, de ayudas a estudiantes y becas en general”.

Sostiene que estos recortes afectarían “gravemente” a la vida académica de los estudiantes de la UCLM además de presentar “un futuro incierto” para la universidad. Se ha retrotraído a la legislatura de José María Barreda para dibujar un panorama de inseguridad económica para la universidad “situación que se vio agraviada posteriormente con el Gobierno de Dolores de Cospedal”. Sobre el actual Gobierno regional, ha dicho que Emiliano García-Page comprometió, durante la inauguración del vigente año académico, “que la financiación que se necesitara se iba a dar, dando a entender la recuperación de una partida presupuestaria acorde a las necesidades de nuestra universidad, para su normal desarrollo y crecimiento”.

"La UCLM ha estado tirando de un remanente que se ha acabado"

En noviembre de 2016, un Consejo de Estudiantes recién constituido tras las Elecciones universitarias, mantenía un encuentro con el rector, Miguel Ángel Collado. Entonces Clara Pina, junto a la delegada de los estudiantes de la UCLM, Esther López Jareño, reclamaban como "financiación suficiente" 140 millones de euros. La misma cifra que quería blindar el vicerrector de Economía, Manuel Villasalero, en el contrato-programa a suscribir con el Gobierno regional.

¿Qué ha cambiado para que ahora se pidan 160 en vez de los 140 considerados como suficientes? Clara Pina explicaba que la razón está en la reunión que los representantes estudiantiles han mantenido con el propio Villasalero en la que, sostiene, les ha explicado que la UCLM "supuestamente ha estado tirando de un remanente propio para pagar los salarios del personal de la universidad". Dicho remanente, ha concretado, se ha venido utilizando desde el año 2011, cuando Dolores de Cospedal llegó a la Presidencia de la Junta y dejó la subvención pública para la universidad en 98 millones de euros. En aquella fecha, el remanente ascendía a 74 millones de euros.

"El remanente se ha terminado", aseguraba la representante de los estudiantes y a ello ha contribuido, dice, la tardanza en la aprobación de los Presupuestos regionales de 2017. "La universidad está creciendo y ese crecimiento corresponde a los 20 millones que se están pidiendo", insistía. "Se habían reunido varias veces" (Junta y universidad) y "al parecer todo estaba bien. En el último momento ha sido cuando todo ha empezado a fallar y la gente se ha movilizado".

Ante las conjeturas de la representante estudiantil, con expresiones como "supuestamente" o "al parecer", los medios de comunicación preguntaban si la movilización se llevará a cabo, entonces, por información manejada "de oído". "Tengo datos, pero no puedo dar una cifra, no los tengo delante. Me han enseñado los números y lo que defiende el Rectorado es cierto. Si la universidad ya antes no recibía la cantidad necesaria y hemos estado tirando de un remanente que se ha acabado, es normal que se pida más dinero ahora".

También se ha preguntado a los estudiantes, que tienen representación en el Consejo de Gobierno de la UCLM, si sabían que el remanente se estaba terminado y, en este caso, por qué no ha habido movilizaciones antes. Clara Pina ha confirmado que "siempre hemos tenido conocimiento de que se tiraba de remanente pero no estábamos al corriente de todas las reuniones y de la situación. Nos han pedido disculpas en el Rectorado por no haber contado con los estudiantes desde el minuto uno".

Marchas en los cuatro campus, salvo si la Junta dota a la UCLM con 160 millones

El Consejo de Estudiantes de la UCLM convocará marchas en todos los campus de la región el próximo martes, a las 12 horas, hacia las sedes de la delegación del Gobierno regional en Toledo, Cuenca, Albacete y Ciudad Real "si la situación no cambia". La decisión se tomaba este martes en una asamblea "extraordinaria" convocada en el campus de Albacete a la que acudían, según la propia Pina, 200 representantes de estudiantes.

Los estudiantes se reúnen esta tarde con el consejero de Educación, Ángel Felpeto, para trasladarle sus reivindicaciones y "buscar una solución" porque, aseguraba la subdelegada, "no se quiere llegar" a las movilizaciones. Y eso pasa porque la Junta asegure 160 millones de euros en el futuro contrato-programa que deben firmar Junta y UCLM.

Los periodistas preguntaban a la subdelegada estudiantil por los motivos que les ha llevado a convocar movilizaciones sin haber escuchado también las razones de la Junta. Pina ha respondido tajante: "Si llegamos a un acuerdo, la convocatoria se anula si nos dan por escrito su compromiso para que la universidad llegue a 160 millones. ¿Cómo? No lo sabemos, pero que llegue".

"A la universidad no le parece mal el contrato-programa", explicaba. "Si la Junta da una financiación fija de 140 millones ampliable en 20 millones en el contrato-programa, la universidad acepta", aseveraba. "Pero es que la Junta no le ha dicho al Rectorado de cuánto puede ser la cifra del contrato-programa".

La vicerrectora declinó a última hora comparecer junto a los estudiantes

En la comparecencia de los representantes estudiantiles estaba prevista la presencia de la vicerrectora del campus de Toledo, Fátima Guadamillas, quien finalmente ha declinado intervenir. "Se lo habíamos pedido porque creíamos que era conveniente que estuviera, nos afecta a todos. Pero al final hemos decidido que el comunicado fuera solo de los estudiantes para que no se pudiera malinterpretar ninguna cosa. Las opiniones son nuestras", según ha explicado Clara Pina.

Pina ha repetido que la UCLM está "infrafinanciada" aunque no ha sabido concretar más allá de los cifras que el Rectorado "ha enseñado" a los estudiantes y ha terminado por remitir a los medios de comunicación a la dirección de la universidad, aunque las insistentes preguntas de la prensa. "Lo único que sé es que el contrato-programa está en manos de la Junta desde marzo", cuyo contenido tampoco ha podido especificar.

Las 'dudas' del portavoz del Gobierno regional

Horas antes, el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, expresaba en una entrevista en Radio Castilla-La Mancha sus dudas por la rueda de prensa capitaneada por la subdelegada de los estudiantes en la que no ha estado presente la delegada Esther López Jareño.

"Habría que escuchar lo que tiene que decir la delegada de la UCLM. ¿Por qué sale la subdelegada sin contar con la delegada? Y saber si la decisión se ha tomado de manera democrática. Si se está de alguna manera utilizando o no a algunas personas en ese sentido", ha dicho Hernando. Clara Pina ha explicado, fuera de micrófono, que en la rueda de prensa ejercía como "delegada en funciones".