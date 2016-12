Mahora (Albacete) invita a cenar a los vecinos que estén solos en Nochebuena

El Ayuntamiento del municipio albaceteño de Mahora ha dictado un bando municipal en el que invita a todos los vecinos de su municipio que vayan a pasar Nochebuena solos o que conozcan a alguien en esa situación a cenar de manera "gratuita" en la Residencia del pueblo con el resto de usuarios.

Según ha explicado el alcalde Mahora, Antonio Martínez, esta es la primera vez que se lleva a cabo esta iniciativa para que "ninguna persona pase sola ese día tan entrañable" y ha "calado" en el municipio, debido sobre todo a "que ha corrido mucho" por las redes sociales, tras hacerlo público en los tablones de la casa consistorial y también en "bares, tiendas y lugares de pública concurrencia".



Esta idea surgió, ha señalado, "por la necesidad y el sentimiento de muchos vecinos que esos días están solos, porque no tienen familia o porque sus seres queridos se encuentran lejos, y nos parecía muy triste". De esta forma, Antonio Martínez decidió proponer esta iniciativa al resto de los concejales que "aceptaron encantados" y "el siguiente paso" era proponérselo a la Residencia de Mayores de Mahora, de titularidad privada, que también "dijeron que sí sin pensarlo dos veces", ha indicado el primer edil.



La idea consiste en recoger a los que "se apunten" a las 20.30 horas, que cenen en la Residencia "junto al resto de usuarios del centro" y "devolverlos" a sus casas sobre las once de la noche. En este sentido, "si son pocos" ha señalado Martínez, él mismo los llevará y recogerá, y si "se desbordasen las peticiones" le ayudarán en este cometido el resto de concejales de Mahora. Además, ya son muchos los vecinos que se han ofrecido para ayudarlos y también han prestado su apoyo desinteresado la agrupación de Protección Civil de la localidad.



"Estoy muy contento porque todo el pueblo ha mostrado su disposición para ayudar en lo que sea necesario", aunque --ha añadido-- esoera "que no sean muchos los que se apunten, porque eso querrá decir que todos tienen alguien con quien pasar esa noche tan especial". Para esa noche, la Residencia de mayores elaborará un menú especial de Navidad para los que "se encuentren solos" que será sufragado por el Ayuntamiento de Mahora.