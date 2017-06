“Malos, preocupantes y reiterativos”, así valora la UCLM los últimos datos sobre I+D+i

Los resultados del informe Cotec para Castilla-La Mancha -que analiza indicadores que tienen que ver con la innovación, la investigación y el desarrollo- son “malos, preocupantes y reiterativos”. Lo dice Julián Garde, vicerrector de Investigación y Política Científica de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que señala que “ya se viene advirtiendo desde hace mucho tiempo”. Y no hay cambios.

La apuesta científica en la región es escasa. Castilla-La Mancha no puede presumir de I+D+i con los datos que refleja un informe que se viene publicando desde 1996. Los de este año 2017, corresponden a lo que ocurría en 2015.

La región aparece a la cola de casi todos los indicadores: no solo en porcentaje del PIB destinado a I+D+i (con un 0,54% es la tercera por la cola solo por encima de Baleares y Canarias) sino en el número de investigadores donde el dato es “demoledor”. Hay menos de tres por cada 1.000 ocupados si sumamos investigadores universitarios, de centros públicos y de la empresa privada y esa cifra es aún menor (0,89 por cada 1.000 ocupados) si miramos solo el ámbito de la universidad.

“Claramente en Castilla-La Mancha el gasto en I+D+i en todos los sectores tanto público como privado está por debajo de la media de España”, lamenta el vicerrector. Y en concreto, el gasto para financiar la investigación en las universidades castellano-manchegas no pasa del 0,18% frente a una media nacional que tampoco es mucho mayor porque no pasa del 0,34%.

“Lo que nosotros dedicamos a la I+D+i es un reflejo claro de la subvención nominativa que recibimos de la Junta y no podemos hacer milagros”. Cree que toda la comunidad universitaria y, en particular, la investigadora está “descontenta con la aportación de los gobiernos de esta región”.

Son los gobiernos regionales, las empresas, las universidades y otros organismos como las fundaciones las que financian la I+D+i. En total, en el año 2015, 203 millones se destinaron a este fin. Garde resalta que la UCLM dedicó ese año un 9% de sus fondos propios a investigación. “El doble de la media nacional”, detalla. Fueron 15,7 millones de euros, otros 20,5 millones procedían de fondos captados por los propios grupos de investigación (unos cinco millones proceden de empresas privadas) y el resto, 30,3 millones, vinieron de la financiación que aporta la Junta.

En total, la UCLM contó con 66,5 millones de euros y casi todo se destinó a contratar investigadores en las diferentes fases de la carrera investigadora, desde becarios hasta doctores. Después están las ayudas a grupos de investigación. “Cuando una universidad aporta un tercio de los fondos de I+D+i de una región lo que indica es la debilidad del sistema”.

¿Por qué pierde alumnos la UCLM?

El informe saca a colación que en España las universidades y los centros públicos de investigación no orientan sus actividades de I+D a las necesidades tecnológicas de las empresas. La UCLM ha perdido progresivamente estudiantes desde el curso 2011-2012. Entonces había 27.454 alumnos matriculados, según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En el curso 2015-2016 ese número descendió a los 23.115. ¿La oferta formativa se ajusta a lo que demandan las empresas, también en el plano tecnológico y por tanto atrae estudiantes? Garde no responde directamente a la pregunta. “Creo que la UCLM lo está haciendo bien y creo que el sistema universitario español no lo está haciendo tan mal, lo que pasa es que las universidades nos movemos despacio”, asegura.

“La disminución del número de alumnos se debe a un efecto multifactor. Como universidad tenemos que reflexionar sobre nuestra oferta formativa. Estamos trabajando en ello. Lo que pasa es que eso que es vital para la UCLM se enmarca dentro de nuestro Plan Estratégico que va ligado a firmar un contrato-programa plurianual con la Junta. Mientras no esté cerrado no podemos hacer grandes cosas. No se puede hacer nada a coste cero y ya a coste negativo ni le cuento. A veces se le pide demasiado a la universidad para lo que se nos da”.

“La mayor preocupación es la inversión de las administraciones”

Sobre la situación empresarial, el vicerrector recuerda que “en Castilla-La Mancha hay un gran porcentaje de pymes y la apuesta por la I+D les cuesta más” y asegura que “en este momento, nuestro mayor problema como universidad pública, tal y como está la ciencia en nuestra región, no es la apuesta que hagan o no las empresas. La mayor preocupación es la inversión que hagan las administraciones”.

Con una región que ni siquiera dispone de presupuesto aprobado para este año 2017 y que funciona con las cuentas prorrogadas desde 2016, la UCLM ha optado por lanzarse sin red. Se plantea destinar unos 12 o 13 millones de fondos propios para este concepto.

“Para 2017 hemos puesto en marcha las mismas actuaciones que en 2016. Tiene mucho riesgo. Solo falta la convocatoria para doctores y esperaremos a ver qué pasa con los presupuestos. Sin ellos posiblemente no podamos convocar”. Y se trata de una iniciativa que Julián Garde define como “interesante” para Castilla-La Mancha porque se trata de atraer a investigadores ya formados en otros centros nacionales o extranjeros. “Es un déficit en la región y el salto cualitativo en investigación hay que darlo pronto o nos olvidamos”. Y añade que “lo que más demandan nuestros investigadores son proyectos regionales”.

Aprobar los Presupuestos 2017 para competir en “igualdad de condiciones”

Precisamente, este martes, el rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, asumía la Presidencia la Red Universitaria G9 - que incluye a universidades de Extremadura, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra, Oviedo y Zaragoza- y ha pedido una mayor inversión pública en investigación y medidas de estabilización del Personal de Administraciones y Servicios (PAS).

Miguel Ángel Collado (dcha.) ha asumido la Presidencia del G9

Collado también ha incidido en que la UCLM está "a la cola de la inversión pública en investigación y eso es un grave daño a la universidad y a la propia sociedad". Por eso, ha subrayado que siguen insistiendo por un Pacto Social por la Ciencia, que vaya "más allá de los avatares políticos y que garantiza riqueza y conocimiento en el país".

También ha alertado de que "el tiempo corre muy deprisa y apremia" por lo que ha urgido a la aprobación de los presupuestos regionales para este 2017, a fin de que la institución académica "pueda competir en condiciones de igualdad".

"Hay universidades del entorno de la de Castilla-La Mancha que se están recuperando más rápidamente y esto dificulta competir en condiciones de igualdad. Por eso necesitamos recursos adecuados", ha advertido el rector.

"Si la tecnología sustituye al ser humano, vamos por mal camino"

También este martes el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, se ha referido a la tecnología en las empresas. Lo hacía después de ser reelegido para un cargo para el que no se presentó ningún otro candidato, en el que supone ya su tercer mandato desde el año 2009. Nicolás ha considerado que "si la tecnología substituye al ser humano, vamos por mal camino" y en su opinión, " la tecnología puede ayudar, por ejemplo, al ser humano en tareas pesadas", pero "nunca para sustituirlo", pues, ha afirmado, "si traer una máquina supone 15 despidos no tenemos que plantear ese modelo".