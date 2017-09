Médicos del Mundo organiza una performance en Toledo para luchar contra la trata

Con motivo del Día Internacional contra la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual, Médicos del Mundo ha realizado una representación escénica y un photocall en Toledo este sábado. La performance, titulada 'No somos mercancía, no compres prostitución, tiene como objetivo sensibilizar a la población castellano-manchega sobre la violencia de género que supone la trata de mujeres y niñas para explotarlas sexualmente.

La actividad se basa testimonios de mujeres con las que Médicos del Mundo ha establecido contacto, que relatan la explotación, la desigualdad y la violencia a las que están sometidas. Como Evelyn, cuya historia refleja el sometimiento que sufre a diario: "[mi prostituidor] me dijo que ahora no tenía papeles, que era una delincuente y que si pedía ayuda a la policía me deportarían a mi país, y que él me había comprado para ganar dinero. Todavía no he salido del club, aún no he pagado la deuda y ahí cada día se acaban mis ilusiones".

Performance de Médicos del Mundo contra la trata de mujeres con fines sexuales

Durante el acto, realizado en la plaza de Zocodover, también se ha invitado a la ciudadanía a implicarse, para lo que se instaló un photocall en el que las y los participantes podían compartir sus mensajes ante la prostitución y la trata de personas.

Según Mª Jesús Fernández Manjón, presidenta de Médicos del Mundo Castilla-La Mancha, "es importante visibilizar la realidad de las mujeres en esta situación y plantear una reflexión sobre la existencia de la trata, la cual existe porque se consume prostitución".

Las dimensiones del problema

Según datos de Naciones Unidas, cada año entre 700.000 y cuatro millones de mujeres, niños y niñas son víctimas de trata internacional de seres humanos con fines de explotación sexual, laboral o de otro tipo. Por otra parte, la trata se ha convertido en el tercer negocio clandestino más lucrativo del mundo, tras el tráfico de drogas y el de armas.

En España, 14.000 mujeres están en situación, como recoge el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en su Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

La mayoría de las víctimas son extranjeras entre 18 y 25 años y han sido captadas en sus países por grupos de delincuentes o redes criminales organizadas. Las actividades de sensibilización contra este delito que realiza Médicos del Mundo son apoyadas por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.