Médicos del Mundo: “Si existe la prostitución es porque todavía hay demanda de comprar mujeres”

Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres que se conmemora el 23 de septiembre, Médicos del Mundo Castilla-La Mancha ha organizado diferentes actividades, entre septiembre y octubre, de sensibilización y formación sobre esta problemática.

“Concretamente desde el año 2000 en Castilla-La Mancha estamos trabajando en este tema desde diferentes estrategias y una de ellas es la sensibilización a la población, y concretamente a la población joven, de la realidad de las personas que se encuentran en esta situación”, explica Idoia Ugarte Gurrutxaga, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y vicepresidenta de Médicos del Mundo-Castilla-La Mancha.

Sin embargo, a pesar de que Médicos del Mundo lleva trabajando muchos años sobre la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual como violencia de género todavía hay mucho desconocimiento, especialmente entre los jóvenes. “No querría dar un mensaje generalista pero igual que pasa en la sociedad también entre el colectivo joven hay bastante desconocimiento de cuál es la realidad por la cantidad de estereotipos y prejuicios que circulan a nivel social y ellos forman parte de la sociedad”, asegura Ugarte.

Es por esta razón, por la que desde Médicos del Mundo ven necesario llevar a cabo actividades con las que poder trasladar la realidad que ven de primera mano, por su trabajo, de estas personas que están siendo vulneradas en sus derechos fundamentales. De ahí que hayan puesto en marcha una serie de actividades dirigidas a este fin. Una de ellas, la principal tendrá lugar el próximo 21 de septiembre en el Campus Tecnológico de la Antigua Fábrica de Armas de Toledo.

Ese día se celebrará la jornada: ‘Prostitución y trata de peronas con fines de explotación sexual’, una vulneración de Derechos Humanos. "Estas jornadas van dirigidas al alumnado universitario, y además hay un número de reserva de plazas para el público no universitario por lo que están abiertas a la sociedad en general”, señala Idoia Ugarte que además también es la directora de las jornadas. Dentro del sector no aniversario pueden acudir profesionales de Trabajo Social, de Enfermería o Magisterio, o cualquier persona que le interesa el tema y quiera participar.

FOTO: EFE

La jornada la organiza Médicos del Mundo pero cuenta con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha y cuenta con la financiación del Instituto de la Mujer y de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Toledo. La jornada será inaugurada por Araceli Martínez, directora del Instituto de la Mujer, Diego Mejías, concejal de Juventud, Cooperación y Educación para el Desarrollo del Ayuntamiento de Toledo, Fátima Guadamillas, vicerrectora de Relaciones Internacionales y Formación Permanente de la Universidad regional, y por la propia Idoia Ugarte.

La primera parte de la jornada se centrará en aclarar conceptos que están “confusos” a veces a nivel social como por ejemplo: la trata, la prostitución, o el tráfico y también se centrará en los diferentes posicionamientos que nos encontramos ante esta realidad. “Luego se abordará la experiencia de Médicos del Mundo como asociación que estamos cerca de estas personas que ven vulnerados sus derechos”, explica Ugarte.

La jornada contará también con una mesa de experiencias y otra en la que participarán personas conocedoras de la realidad desde diferentes ámbitos de acción. En esta mesa se contará con David Kaplun, antropólogo, formador e investigador en Género, Violencia y Diversidad, que hablará sobre la Educación Sexual y las nuevas masculinidades; Lidia Fernández, miembro del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos que abordará la sensibilización que existe de este tema en el ámbito universitario y Mabel Lozano, actriz y directora de cine que se centrará en el arte como vehículo de transformación social.

“En Castilla-La Mancha hay un número importante de mujeres en esta situación pero que no se puede concretar porque no hay un censo o porque muchas de ellas están en situación administrativa irregular y tampoco llegamos a todas”, explica la directora de la jornada. Eso sí, aunque no se pueden contabilizar, lo que está claro, según la vicepresidenta de Médicos del Mundo Castilla-La Mancha es que el número no ha disminuido desde que trabajan con estas mujeres, y que el perfil mayoritario es una mujer inmigrante en situación administrativa irregular.

La riqueza que tienen las jornadas, según Médico del Mundo, es que va a participar gente que habla de una realidad que conoce de primera mano. “Cada persona en el ámbito en el que esté puede ser agente de cambio en la lucha para erradicar la prostitución, para que ninguna persona se encuentre en esa situación”, señala Ugarte. “La prostitución es una forma más de violencia de género y una forma de manifestación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres pero esto puede cambiar si cambiamos actitudes y cambiamos valores y para cambiar primero tenemos que conocer”, aclara la vicepresidenta de Médicos del Mundo-Castilla-La Mancha.

Esta jornada será una de las actividades que Médicos del Mundo ha organizado en torno al Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres que se conmemora el 23 de septiembre. Además el miércoles 20 de septiembre se presentará en la librería Taiga de Toledo el libro de Rosa Cobo: ‘La prostitución en el corazón del capitalismo’; el mismo sábado 23 habrá una acción de calle contra la trata en la Plaza de Zocodover de la capital regional y también se podrá disfrutar de la exposición ‘Mujeres In Visibles’ primero en Madridejos y luego Mocejón.