Milagros Tolón no descarta ser presidenta de Castilla-La Mancha: “Pasito a pasito”

“Pasito a pasito”, así ha respondido la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, al ser cuestionada sobre si tiene intención de aspirar a ser presidenta de Castilla-La Mancha después de la próxima legislatura, en la que sí ha confirmado que quiere ser de nuevo la candidata a la Alcaldía de la capital regional, donde espera gobernar sin socios. “Yo aspiro a gobernar en solitario y creo que lo puedo conseguir”.

Estas han sido algunas de las reflexiones que Tolón ha compartido en el ‘Espacio Reservado’ de encastillalamancha.es, en un desayuno informativo en el que ha abordado los proyectos que van a desarrollarse en Toledo en este año 2018 y la problemática que podría suponer la anulación definitiva del Plan de Ordenación Municipal (POM) de 2007, y donde también ha refrendado el cargo de la concejala de Obras y Servicios Públicos Medioambientales, Noelia de la Cruz, quien, según Tolón, no está pasando por un buen momento por las críticas recibidas en su gestión del arbolado de la ciudad.

En este sentido, ha recalcado “la decisión impopular” que han llevado a cabo con los árboles de zonas como Reconquista o la plaza de Zocodover. Una decisión que ha justificado con los informes técnicos que alertaban de que “hay árboles podridos” en diversos barrios de la ciudad. “Como responsable de estas ciudad, no me queda más remedio que sustituir esos arboles. No vamos a permitir que por no hacer nuestro trabajo haya otra desgracia”.

“Aspiro a gobernar en solitario”

En el contexto local, Tolón no tiene dudas de que quiere repetir como alcaldesa de la capital regional pero ha recordado que esta decisión la tendrán que avalar sus compañeros de partido. Y aunque ha afirmado tener “una buena experiencia” con el gobierno bipartito que el PSOE comparte con Ganemos, la primera edil toledana ha insistido en que le gustaría gobernar en solitario al preguntarle sobre la posibilidad de cambiar de socios en la próxima legislatura ante los resultados que pueda tener Ciudadanos con el auge que están mostrando las últimas encuestas de intención de voto en el país.

No obstante, para que se celebren Elecciones Autonómicas y Municipales todavía queda más de un año, un período de tiempo sobre el que le han planteado las posibilidades de que el pacto de gobierno que mantiene con Ganemos termine esta legislatura. “No sé cómo va a terminar porque no soy pitonisa, pero la experiencia ha sido buena. Algunos de ellos -de los concejales de Ganemos- no querían entrar en el Gobierno, pero es importante estar ahí para saber cómo se gestiona y cómo se tiene que dirigir una ciudad”.

También se ha pronunciado Tolón sobre la relación que mantiene con el presidente autonómico, Emiliano García-Page, a quien considera “un amigo” con el que se dice las cosas “con lealtad”. “En momento difíciles, él ha cogido el teléfono y me ha dicho: Mila, tranquila”, ha desvelado Tolón, que ha negado haber sido intermediaria entre él y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en los tensos momentos que vivió el partido con la celebración de las Primarias el año pasado, en las que García-Page apoyó la candidatura de Susana Díaz.

Incluso, ha dicho que habló ayer con el presidente por la nueva empresa que va a instalarse en el Polígono de Toledo -Montepino-. “Él está ahora en Bruselas y le he dicho que si se encuentra a Puigdemont y este intenta darle un abrazo, que se retire”, ha manifestado con tono de guasa Tolón.

“Yo voté a Pedro Sánchez. Todo el mundo lo sabía”

La primera edil toledana ha aprovechado también este desayuno informativo para confesar por primera públicamente que ella se decantó por Pedro Sánchez como secretario general de su partido. Una decisión que “todo el mundo sabía”, incluso el exministro de Defensa, José Bono, presente también en este acto al que también ha acudido el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

“El tema de las Primarias hay que tratarlo con naturalidad. Cuando te posicionas por un candidato no tienes que enfrentarte al otro, no ha habido mala relación entre ellos -Page y Sánchez. Sino mala intención de otros”, ha agregado la alcaldesa sobre este asunto que conllevó con su nombramiento en la Ejecutiva Federal del PSOE, donde lo primero que hizo fue “defender el río Tajo”.

“He sentido discriminación en política por ser mujer”

Preguntada por si alguna vez en su carrera política había sentido discriminación por el mero hecho de ser mujer, Tolón ha sido clara y valiente: “Sí, la ha sentido”. “Tienes que demostrar que sabes más que el hombre, que eres más todo que el hombre. Me imagino que les pasará a todas las mujeres que tienen un puesto de responsabilidad, es la vida y esto hay que cambiarlo”.