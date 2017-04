Multan al Ayuntamiento de Mahora por hacer una matanza sin evitar el dolor al animal

El Ayuntamiento albaceteño de Mahora ha sido multado por llevar a cabo una matanza pública de un cerdo sin haber aturdido al animal para evitarle sufrimiento durante la muerte. La multa, que asciende a 3.600 euros ya ha sido abonada y ha sido interpuesta por la Dirección Provincial de Medio Ambiente de Albacete por la vulnerario del Reglamento europeo 1099/2009, la Ley estatal 32/2007, el Real Decreto 37/2014 sobre protección de los animales en el momento de su matanza.

“Para hacer una matanza de este tipo, según la ley de Bienestar Animal hay que aturdirlo para evitarle sufrimiento. En este caso no se produjo ese aturdimiento y se ha sancionado”, narra Manuel Miranda, director provincial de Medio Ambiente.

Fue la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales quien llevó este caso a Medio Ambiente, desde donde se demostró probado que no hubo aturdimiento del animal. Si bien es cierto que la multa impuesta al Ayuntamiento ascendía a 6.000 euros ha sufrido una rebaja por “pronto pago” de la misma.

Desde la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales resaltan que, según consta en la Resolución sancionadora, el pasado 6 de marzo el Ayuntamiento de Mahora procedió a abonar voluntariamente la cuantía impuesta, antes de que se dictara la Resolución sancionadora, lo que ha llevado consigo una disminución en la cuantía.

Otros casos

Este no es el único caso de matanza popular que llega hasta la dirección provincial. Tal y como cuenta el propio Manuel Miranda, la dirección provincial inició “un expediente parecido en algún otro municipio, concretamente Tobarra, pero en ese caso no se pudo comprobar que no se hubiera hecho ese aturdimiento, por lo que no hubo sanción”.

Las matanzas públicas son populares en la provincia de Albacete y algunos municipios las siguen celebrando como reclamo tradicional pero se tiene que hacer con dicho aturdimiento previo del cerdo o bien "se sacrifican en el matadero y se hace el resto de matanza en el pueblo” como sucede en algunos casos.