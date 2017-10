El PP denuncia retrasos en el pago de nóminas de docentes y el PSOE lo atribuye a un problema del banco

El portavoz del Partido Popular de Castilla-La Macha, Lorenzo Robisco, ha denunciado que "es la primera vez en la historia de esta región que por culpa de Page los docentes no han cobrado su nómina en tiempo y forma”. El también diputado 'popular' en el Parlamento castellano-manchego dijo estar " seguro que Page y Molina sí han cobrado sus nóminas, pero la realidad es que hoy 3 de octubre aún se están pagando los sueldos de funcionarios y de docentes”, y ayer 2 de octubre –ha continuado- a cientos de trabajadores "aún no se les había ingresado el dinero correspondiente al mes de septiembre".



Por ello, Robisco ha pedido explicaciones al presidente regional- que hoy se encuentra de viaje en Finlandia a visitar a la empresa Nokian Tyres que impulsa un proyecto empresarial en la provincia de Toledo, porque “no queremos palabras, queremos hechos y acciones, que tome decisiones y salga a dar la cara”. “Esto no ha ocurrido ni en los peores momentos de la mayor crisis que ha vivido España y Castilla-La Mancha”, ha lamentado.



Lorenzo Robisco se ha mostrado confiado en que en las próximas horas se proceda al pago de todas las nóminas y de paso ha aprovechado para reiterar su petición para que García-Page cese a su vicepresidente segundo, José García Molina, "al que lo único que le preocupa es alentar el independentismo y cobrar las nóminas de todos los que ha colocado".

"El único pacto que han respetado Page y Podemos es el de la cascada de asesores, cargos, amigos y conductores que han colocado, y el de la supervivencia de Page y Molina en el Gobierno regional", insistía.

El PSOE lo achaca a un problema de la entidad bancaria

El diputado del PSOE de Castilla-La Mancha José Luis Escudero ha explicado que el retraso del pago de las nóminas del mes de septiembre ha sido un "error puntual" que solo ha ocurrido en la provincia de Toledo y que achaca a un problema de carácter administrativo de la entidad bancaria. Un problema que, aseguraba, "se va a subsanar".

"Ojalá estos hubieran sido los problemas que se hubieran detectado durante la legislatura pasada en vez de los despidos masivos que llevó a cabo Cospedal", argumentaba el diputado socialista para 'tirar' de datos de contratación: los de casi 2.000 docentes más. "Ayer mismo se adjudicaron 374 plazas", señalaba, algo que, por cierto, el sindicato CCOO relacionaba con los datos de descenso del paro registrado en Castilla-La Mancha que se conocían hoy. "Queda muy claro cuál es y cuál era el compromiso de unos y de otros con el

sector educativo de esta región", concluyó.

El PP habla de "cientos" de afectados, aunque de momento ni la Consejería de Educación ni el departamento de Hacienda y Administraciones Públicas han ofrecido más detalles, a preguntas de eldiarioclm.es