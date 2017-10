El PSOE acusa al PP de no hablar de "nada que afecta a la gente" y de actuar como "hooligans"

La portavoz de PSOE de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha tenido palabras desde el estrado del Convento de San Gil para celebrar la acción de Gobierno de Emiliano García-Page, al tiempo que ha lamentado la "actitud de 'hooligan'" que a su juicio ha mantenido el Partido Popular en la sesión parlamentaria de este miércoles.

Así lo ha manifestado en su turno de palabra durante el Debate sobre el Estado de la Región señalando que la actitud del Partido Popular en esta sesión ha sido la de "la CUP, la de los 'hooligan', la de los radicales" que "no han hablado de nada de lo que afecta a la gente". "Se han dedicado a otras cosas", ha criticado.

En alusión a quien ha ostentado la Portavocía del PP, Ana Guarinos, ha dicho que cuando desde el PSOE se le escucha, "qué ocurriría si estuviéramos en otros tiempos pasados, más oscuros, preconstitucionales". "¿Qué sería de Page con su actitud y la actitud de quien lidera el PP?", ha cuestionado.

Sobre las críticas a la inclusión de Podemos en el Gobierno regional y las continuas peticiones de cese a sus miembros por parte del PP, Fernández ha recordado a los 'populares' extremos como que la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Rosa Romero, "lo es por un acuerdo del PP con independentistas"; o que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "también ha negociado con Puigdemont".

Recordando los recortes del PP

Fernández ha dedicado parte de su tiempo a recordar los "recortes" del anterior Gobierno del PP, que "quiso cerrar urgencias y privatizar hospitales" o que "desmantelaba lo público beneficiando a unos pocos, haciendo negocios para una minoría".

Ha continuado abundado en que "no se podía haber hecho peor" en materia sanitaria, recalcando que su actitud "formaba parte de la ideología del PP, que no cree en servicios públicos pero sí en los negocios con los servicios públicos".

"Despidieron a docentes y sólo prepararon la inauguración de centros concertados, mientras este Gobierno moviliza 91 millones de euros para construir colegios más allá de lo cuantitativo", ha añadido.

Por contra, y repasando más áreas de Gobierno, ha aseverado que con el Gobierno de Page "gana la Agricultura, se fija población en el medio rural y hay más empleo en el sector primario".

Ha recordado el rechazo frontal del Ejecutivo en asuntos medioambientales como la instalación del ATC, la de un proyecto de minería de tierras raras o la Ley Antifracking, medidas por las que ha dado las gracias al presidente autonómico.

Page:"Ha sido la segunda de los portavoces que no me ha insultado"

Emiliano García-Page ha sido el encargado de cerrar con su respuesta a Blanca Fernández la sesión de esta jornada de miércoles, y ha aprovechado para dar la enhorabuena a la portavoz socialista por su intervención. "Ha sido la segunda de los portavoces que no ha insultado", ha dicho.

Ha querido exaltar la labor del Grupo Socialista, ya que entiende que "es difícil" tener que defender a un Gobierno, tras lo que ha añadido que, desde su "experiencia personal", el último año ha sido "el más difícil de la historia" para el PSOE.

"En este año tortuoso, difícil, donde seguramente incluso yo he tenido muchos desaciertos, en este año difícil, he pensado muchas veces si era verdad la famosa frase de que el PSOE es el partido que más se parece a España", ha manifestado, enfatizando que "después de muchos razonamientos", sigue pensado que así es.

En su opinión, el Grupo Parlamentario Socialista "no se resigna, y cuando consigue un objetivo, busca otro, y esto es determinante". "Y me permite ser el presidente de todos. De la gente que me ha votado, y de quien no lo hace. Incluso de quien no me respeta".

En la misma línea, ha puesto el acento en que es un partido que se ha renovado sin tener que refundarse, y que "no quiere cambiar bajo ningún concepto sus principios".

Ha sido éste el momento donde ha sacado a relucir una de las afirmaciones de los "partidos nuevos", que "diciendo que eran nuevos, decían que eran buenos", si bien se trata de una afirmación "peligrosa". "Cada vez son menos nuevos, así que a lo mejor son menos buenos".