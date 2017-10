Pasan a ser concejales no adscritos los dos ediles "tránsfugas" de Ciudadanos en Talavera

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Toledo ha resuelto desestimar el recurso contencioso-administrativo planteado por los concejales Jonatan Bermejo y Montaña Palacios, contra la resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) que proponía su pase a la condición de concejales no adscritos del Pleno, así como la extinción del grupo Ciudadanos.

El juez Pablo Álvarez López ha resuelto que la decisión del Ayuntamiento de Talavera de 29 de mayo está ajustada a Derecho, y condena a Bermejo y Palacios al pago de las costas del proceso, por lo que el próximo Pleno tomará conocimiento del pase de los concejales expulsados de Ciudadanos a la situación de no adscritos, y a la desaparición del Grupo Municipal de Ciudadanos.

En la resolución, el juez concreta que por parte del Ayuntamiento no se designa ni abogado ni procurador en el procedimiento, aunque sí se persona el partido de Ciudadanos, y de hecho, reitera en varios momentos que la administración demandada "no ha contestado a la demanda, pese a haber sido emplazada", según publica La Voz del Tajo y recoge Europa Press.

Además, queda reflejado que "al no haber solicitado las partes prueba alguna, los autos han quedado directamente conclusos y vistos para sentencia", a pesar de que los concejales pedían que se dictara sentencia por la que se reconociera "la vulneración del derecho fundamental del artículo 23 CE y se declare nulo el acto administrativo impugnado y se reitere la imposibilidad del pase a concejal no adscrito hasta que exista un pronunciamiento judicial firme sobre la procedencia de la expulsión del recurrente del Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía".

Si bien, el propio fiscal, ha presentado su escrito de alegaciones, en el que concluye que debe desestimarse la demanda, al considerar que no se ha producido la vulneración de dicho artículo, lo cual coincide con lo planteado por Ciudadanos, al asegurar que tanto Bermejo como Palacios incumplieron la obligación que tenían como afiliados y, por ello, se les dio de baja del partido, "quedando como concejales no adscritos y disolviéndose el grupo municipal del que formaban parte, al no tener más concejales".

Todo se ajusta a la ley

A este respecto, el juez se fundamenta en que, según la ley, la expulsión de un concejal de un grupo municipal solamente requiere la comunicación del correspondiente partido político, pasando el concejal afectado a tener la condición de no adscrito, como así se acordó en la resolución del Ayuntamiento de Talavera de fecha 29 de mayo de 2017, que aquí se impugna".

También indica que la impugnación de dicha expulsión "no impide que la misma deba de ser tenida en cuenta para el pase a la situación de concejales no adscritos, y a la extinción del grupo político en el que estaba integrado".

"En el presente asunto, el Grupo Municipal Ciudadanos estaba formado por dos concejales, por lo que al ser expulsados ambos del mismo, dicho grupo municipal quedó sin composición alguna", explica el juez, a lo que añade también que "al Pleno solamente habría que dar cuenta de la extinción de aquellos, sin ser preceptivo ningún acuerdo de dicho órgano".

Asimismo, en la fecha en que se dicta la sentencia, Bermejo y Palacios tampoco aportaron "documento alguno sobre la tramitación de la demanda civil contra la expulsión de Ciudadanos, a pesar de que han transcurrido casi cinco meses desde su presentación".

Ciudadanos afirma que la resolución judicial demuestra que los ediles "han mentido"

La portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, ha valorado la resolución judicial por la que el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Toledo ha desestimado el recurso planteado por los ediles "tránsfugas" de Talavera de la Reina (Toledo) Jonatan Bermejo y Montaña Palacios. "Han demostrado que han mentido", ha aseverado De Miguel.

"Todavía tenemos que leer la sentencia completa, pero lo que viene a demostrar es que el PP --el partido que gobierna-- estaba detrás de esa incitación a los concejales a un claro caso de transfugismo", ha señalado la portavoz sobre la resolución al recurso planteado por Bermejo y Palacios, en el que impugnaban su expulsión de la formación naranja tras haber pasado a formar parte del equipo de Gobierno municipal el pasado mes de marzo.

En este sentido, De Miguel ha reiterado que esta resolución judicial ha dado "la razón" al partido y ha demostrado que los dos concejales y el alcalde, Jaime Ramos, "habían vendido una sentencia que les daba la razón y han demostrado que han mentido".

María Rodríguez. FOTO: Ayuntamiento de Talavera

"El alcalde de Talavera cumplirá con la legalidad"

La portavoz del equipo de Gobierno, María Rodríguez ha asegurado que al Ayuntamiento no ha llegado "ninguna notificación" de ninguna sentencia que desestime el recurso presentado por dos concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento contra la resolución del consistorio de Talavera de fecha 29 de mayo de 2017 por la que pasarían a ser concejales no adscritos. Eso sí, ha señalado que en cuanto se reciba esa notificación del juzgado, "el alcalde volverá a decretar lo mismo que ya dispuso con fecha 29 de mayo de este año, con el mismo texto que el juez no dejó llevarlo a efecto porque dictó medidas cautelares". Rodríguez ha querido dejar claro que el equipo de Gobierno con el alcalde a la cabeza "va a cumplir la ley a rajatabla".

La portavoz ha explicado que una vez tome conocimiento el pleno las medidas que entrarán en vigor: Jonatan Bermejo y Montaña Palacios pasarán a ser concejales no adscritos, desaparecerá el Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento, así como las asignaciones económicas por grupo y los medios materiales y humanos". Las asignaciones por grupo político no las perciben porque renunciaron a ellas.

Rodríguez ha precisado que si bien se extinguirá el grupo Ciudadanos, "esto no afecta a los derechos de los concejales, como tampoco afectó en el caso de Ayuso y Aceituno (anteriormente pertenecían a Ganemos y ahora son ediles no adscritos). Tampoco influye "en la delegación que el alcalde pueda hacer en cualquiera de los concejales del Ayuntamiento, por lo tanto las áreas delegadas en marzo no sufren variación".