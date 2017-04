El PP de Castilla-La Mancha afirma que sería capaz de formar Gobierno en "unas horas"

El portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, ha asegurado, días después de rechazarse el proyecto de Ley de los presupuestos generales de la región, que su partido está "preparado" para gobernar: "Si nos dejan, en unas horas somos capaces de formar Gobierno". Así lo ha explicado en una entrevista con Europa Press, donde además ha señalado que el PP ganaría "seguro" unas nuevas elecciones autonómicas.

"Tenemos una presidenta que quiere a Castilla-La Mancha y posibles candidatos magníficos. Cualquiera de los 16 diputados, de presidentes provinciales, de alcaldes o de los presidentes de diputaciones", ha agregado. Así, Robisco afirma que contarían con una mayoría "seguro que absoluta". Por lo pronto, la hoja de ruta del PP no ha cambiado y seguirán siendo "rigurosos y críticos" con el Ejecutivo de Emiliano García-Page.

El rechazo a las cuentas de 2017 es el "mayor fracaso de un presidente" en la historia de la Comunidad. "Eso no ha ocurrido nunca y nos pilló a todos por sorpresa. Pero en su línea de trabajo, al PP no le cambia nada, es un partido ganador, de gobierno, que sabe dónde va", ha apuntado el portavoz 'popular', al tiempo que ha señalado que "a los demás quizás si les cambia mucho, porque ir sin norte era un problema y los anuncios que eran mentira, después de dos años, no sé qué van a ser ahora", afirmó.

Para Robisco, con 11 enmiendas todo estaría "resuelto"

El diputado regional ha afirmado que, si bien la prórroga de los presupuestos es un escenario legal", también implica un panorama "muy complicado", donde se seguirá gestionando la política con "un presupuesto antisocial". "Qué fácil lo ha tenido Page con 11 enmiendas, que tumbó hace 15 días, y con tres o cuatro más de temas sociales y sanitarios, Page tendría todo resuelto", afirmó. En este sentido, aseguró que el problema es del presidente socialista, a quien ha acusado de pensar en "él, luego en su partido y al final en los castellano-manchegos".

"No tenemos idea de lo que va a hacer, cada vez que ha habido una crisis se ha escondido, pero es que esta es muy gorda, esta situación era para que él, unas horas después o el día siguiente, lanzase algún mensaje, no sabemos cual, a Castilla-La Mancha, y no lo ha hecho, con lo cual el PP está esperando a ver qué dice Page", ha indicado Robisco, que ha afirmado el PP "no es podemita, pero Page sí".

Preguntado por si su partido se planteado presentar una moción de censura a García-Page, Robisco afirma que "el presidente que ha pactado con los perdedores tendrá que decir qué va a hacer". Dicha moción no ha llegado, y tampoco ha querido dar una respuesta positiva o negativa al respecto. "Lo que no vamos a consentir nunca es que nos engañe, que nos ha estado engañando dos años, sino que ahora no sepa dónde va a ir. Ahora mismo depende de él, no del PP", relató.

En cuanto a Podemos, Robisco subraya que "lo triste es que los socialistas no les conozcan". "El pacto al que quisieron someterse para traicionar a todos los castellano-manchegos, eso solo lo acepta Page, por eso no puedo hablar de ellos. Podemos son dos personas que son las que son, y que las decisiones que toman se veían venir, es gente con un perfil como es, que ni siquiera son los dos iguales".

"Se veía con el pacto de hace dos años que algo iba a ocurrir, nadie sabía esto pero no podemos hacer una valoración de Podemos. El padre de la casa y el padre de familia se llama Emiliano García-Page, no hay que echar la culpa al niño si no es el responsable. Esto es así, cuando es el responsable, el máximo dirigente de Castilla-La Mancha, que tiene a su espalda dos millones de problemas, serios y gordos, no importa que dos personas insignificantes en números de votos reaccionen como hayan reaccionado".