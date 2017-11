Ruiz Santos: "A costa de otros procesos al final parece que somos dos PSOEs"

Pedro Antonio Ruiz Santos se ha hecho de rogar hasta dar definitivamente el paso para postularse a liderar el Partido Socialista en la Provincia de Albacete. Su pre candidatura es oficial y han sido muchos los compañeros de las diferentes agrupaciones locales los que le han mostrado su apoyo en público. Con su decisión se garantiza un proceso de primarias que deja al descubierto esas dos vertientes que coexisten en el PSOE albaceteños en los últimos tiempos. Esa división es el hilo conductor de sus propuestas centradas en unir al partido para frenar la sangría de votos que ha marcado los útlimos procesos electorales y recuperar ayuntamientos importantes que se le resisten al PSOE desde hace años. Hombre de confianza de Emiliano García Page, Pedro Antonio Ruiz Santos ha tocado todos los palos en política y ahora quiere ser el cabeza del partido al que siempre ha representado.

¿Cuando tomó la decisión de postularse para liderar el PSOE de la provincia de Albacete?

Tenía tomada la decisión hace tiempo. Además, la había hablado con muchos compañeros. Pero yo mismo me hice el ejercicio de contención de no provocar más división en el seno del PSOE en Albacete. ¿Por qué? Porque si algo que se iba a producir ahora, que es el momento lógico, lo hubiese dicho antes, hubiésemos anticipado la controversia de que había dos o tres candidaturas, hubiésemos anticipado debate. Por eso yo siempre dije que cuando se convocase el Congreso lo diría. Este martes se convocó el Comité Provincial y ese mismo martes, en ese momento fue cuando me presenté.

En la presentación dijo que su candidatura sería la de la unidad. ¿Hay rotura en el Partido a nivel provincial para tener que unirlo?

Claro. No es que haya una rotura sino que hay caminos que nos separa y no nos lo podemos permitir. Los socialistas de Albacete no nos podemos permitir haber llevado caminos paralelos y separados para los mismos objetivos: para desalojar a la derecha donde gobierna o para permitir que llegara el Partido Socialista donde no gobernamos pero por caminos separados. Eso es absolutamente imposible.

La gente en Albacete no está acostumbrada a ese PSOE sino que está acostumbrada a un PSOE fuerte que ha defendido sus intereses. Durante los últimos tiempos hemos visto que, a costa de otros procesos, había una división latente e, incluso, escrita. Yo he tenido que ver cómo alguien escribía que apoyaba a un determinado candidato porque había apoyado a una determinada opción. Eso en sí esconde un mesaje: cuando uno dice que se decide por uno porque apoya a uno, está diciendo que los que apoyan a otro no merecen su confianza. Eso es intentar buscar militantes buenos, militantes malos o socialistas buenos y malos. Ese camino no es bueno. En este camino que abrimos ahora entra todo el mundo y podrá entrar todo el mundo.

¿Qué necesidades tiene el PSOE en la provincia?

Tiene necesidad de más trabajo. Yo durante todo este tiempo he recorrido todos los municipios de la provincia donde una de las quejas más repetidas era que no se les escuchaba, que no se les atendía. Aquí hay compañeros que han tenido que tomar decisiones muy complicadas en sus municipios y no han encontrado el calor de su organización provincial. Necesitamos cercanía con los alcaldes y alcaldesas, con los concejales y concejalas, con los que gobiernan y también con los que no gobiernan, y no sólo con unos sí y con otros no. Esto tiene que cambiar y para hacerlo hay que reunirse y trabajar. En los últimos tiempos salvo las Ejecutivas que son protocolorias para convocar un Comité Provincial o un proceso de elecciones, para asuntos concretos que afectan a la provincia ya hace mucho que no recuerdo una.

Señala al todavía Secretario Provincial, Manuel González Ramos. ¿Cree que ha hecho dejación de funciones?

Yo no digo que Manuel González Ramos haya hecho dejación de funciones. Yo creo que ha hecho lo que ha considerado oportuno y está en su derecho. Yo le voté. Fuí el presidente del Congreso donde fue elegido en el año 2012. Confié en él y, mientras sea Secretario General, le voy a respetar y le voy a ser leal. Pero tengo que decir que el responsable de lo bueno o malo que pase en este partido es la cabeza. No sé si él tiene el convencimiento de que este partido está dividido. Si él no lo piensa lo piensa el 99 % restante. Este partido, bajo su mandato, se ha ido separando. A costa de procesos, de otros procesos, al final parece que somos dos PSOEs y eso ha sido su responsabilidad. La nuestra es cambiar eso.

Alude a procesos anteriores, es decir, las primarias a nivel federal y donde se vivió la división entre “susanistas” y “sanchistas”.

Ese lenguaje susanistas, sanchistas, militantes buenos o malos..., lo quiero desterrar. Es como en las guerras que cuando empiezan hay un lenguaje belicista y empieza a provocar o calentar ese problema. Nosotros no vamos a usar ningún leguaje belicistas y voy a repudiar que me tachen de susanista, sanchista, de Page o de Blanco. Yo soy del PSOE y el que venga a ponerme una etiqueta se confunde conmigo. Yo no voté a Pedro Sánchez pero es mi Secretario Federal y me voy a dejar la piel para que sea presidente del Gobierno de España. Aquellos que prolongan ese debate que nos separa se equivocan.

Entre los apoyos que ha recibido públicamente su pre candidatura para liderar el PSOE de Albacete está es de Nacho Hernando, actual protavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Indica que su candidatura es la candidatura de Emiliano García Page para la provincia de Albacete?

No, rotundamente no. Emiliano García Page es el Secretario regional de todos los socialistas y tiene la obligación de ser neutral. Aquí ganará quien quieran los militantes de Albacete. Nuestro presidente y Secretario regional no tomará parte. Esto nos compete a nosotros. De ahí mi obsesión es separar los procesos. No habrá injerencias del partido a nivel regional en el Congreso de Pedro Coca.

Se le ve centrado ya en los próximos comicios autonómicos y municipales. A día de hoy son varios los ayuntamientos importantes, como el de Albacete capital o Almansa, que siguen perdiendo escaños socialistas. Si llega a la Secretaría Provincial, ¿comenzará de inmediato a trabajar en este sentido?

Si porque, alguien puede dar como excusa que ahora hay más agentes implicados, como Podemos, y por eso se han ido perdiendo votos. Yo recuerdo cuando este partido tenía más de 100.000 votos, de eso no hace tantos años. También recuerdo cuando bajamos a 90.000, a 70.000, cuando hemos recibido 56.000. Alguien que ve escapar estos votos no puede mirar de frente y decir que tiene la culpa otro. Nos ha costado mucho recuperar Castilla-La Mancha y que en Albacete nos cuesta. Tenemos que recuperarla con renovación.

A lo largo de su vida ha tenido cargos en Administración Local (fue alcalde de Villarrobledo), también la provincial (al frente de la Diputación de Albacete), ha sido senador una legislatura y ahora ostenta el cargo de delegado de la Junta en Albacete. ¿Qué le aportaría toda esa experiencia a la Secretaría provincial del PSOE?

Desde esas responsabilidades he conocido la provincia y ahora la estoy recorriendo recuperando servicios para los ciudadanos. Esa experiencia me vale y no tengo ningún problema en decir que he tenido cargos porque, entre otras cosas, me la he jugado en las elecciones. Los alcaldes saben muy bien lo que significa esto, y los concejales que están en la oposición. Eso te lleva a tener cercanía para poner tu cara en un cartel, que te la pueden partir o te pueden subir para ser alcalde. Eso hay que vivirlo para saber que es importante. Vengo con la mochila cargada de experiencia pero sin deberle favores a nadie sino que tengo mucha gratitud para mucha gente que ha confiado en mi. Y es lo que ahora mismo quiero, que los militantes del PSOE confíen en mi.

Si gana las primarias y se convierte en Secretario Provincial, ¿contaría con el equipo del otro pre candidato, Santiago Cabañero?

Contaré con el suyo y con cualquier equipo, siempre y cuando sea socialista. Aquí hay 3.058 socialistas y aunque sólo un grupo conforme la Ejecutiva vamos a intentar que todo el mundo, a través de grupos, tenga voz en esa Ejecutiva. Entran todos y cada uno de los militantes. El error es repartir los puestos entre unos pocos y olvidarse del resto. Zapatero decía: “quiero un país decente donde la sociedad trate bien a sus miembros”. Nosotros queremos un PSOE decente que no sólo use a los militntes para que voten y luego se olvide de ellos.

¿Cuál es la meta, a corto plazo, que quiere alcanzara con el PSOE en la provincia?

Si es nuestra opción la que finalmente conforma la Secretaría provincial, lo primero es que ese equipo sea el de todos porque si no va a nacer muerto. Inmediatamente después empezar con los ayuntamientos donde no gobernamos para tratar de recuperar esos gobierno. Porque para llevar a cabo las ideas hay que ponerlas en práctica en la calle. Los primeros serán los que peor lo están pasando, que son los que están en la oposición. Todo bajo el paraguas del Gobierno regional. Nosotros queremos tener dos relojes: uno en Pedro Coca ( calle donde se ubica la Casa del Pueblo de Albacete) y otro en Santa María La Blanca (sede del PSOE regional en Toledo) y que vayan juntos.