Vida y muerte en ‘Números inexactos’, el nuevo poemario de María Jesús Silva

Los escombros de la vida, el terror de despertar, las pesadillas agarrándose al cuello, las realidades que no cuadran y las que cuadran pero lo hacen mal. Estas son solo algunas de las decenas de ecuaciones que la poeta María Jesús Silva compone como canto a la vida y la muerte en su poemario ‘Números inexactos’. Se trata del tercer lanzamiento que realiza la editorial toledana Gato Encerrado, que comenzó su periplo poético hace un año y que ya ha publicado ‘En casa, caracol, tienes la tumba’, de Alicia Es. Martínez, y ‘El falso llano’, de Óscar Aguado.

La editorial ha querido apostar en esta ocasión por la innovadora propuesta de esta poeta madrileña, donde no solo aborda los números que conforman la vida, sino también todos aquellos que no acaban de encajar y que convierten nuestra existencia en un resultado espurio. El inclemente paso del tiempo, el dolor de estar vivo, el miedo que sentimos al despertar, las preguntas sin respuesta y las respuestas que cambian una vida son solo algunos de los temas que trata ‘Números inexactos’.

María Jesús Silva depura su estilo en poemas breves, lacónicos, a veces crípticos, que abren interrogantes que cada lector deberá responderse a sí mismo. “Los números están presentes desde el momento de nuestra gestación. Nacemos en un día determinado, en un mes, en un año, y ello nos llevará a otros números que no podremos controlar”, detalla la autora.

Extracto de portada de 'Números inexactos'

Es una inquietud que nace en la poeta debido a que casi está todo está descontrolado. Son números inexactos como reflejo del caos. “No sabemos el número de escalones que subimos y bajamos en nuestra vida, ni el número de besos y abrazos que damos y recibimos, no sabemos qué número de veces hemos llorado y reído. Eso nos puede conducir a la respuesta de que no todo lo podemos controlar”.

Por esta obra de María Jesús Silva se suceden multitud de imágenes asociadas a la muerte, “siempre presente en mi vida”, y con alguna excepción al caos porque muerte y vida “sí que tienen números exactos”. Pero no se trata de un existencialismo febril, sino la prueba latente del fracaso, de lo que no pasó, de los “números que desaparecen”. “Algunos no llegan a ser, otros los borramos, otros los olvidamos hasta conseguir creer que no existieron. El orden es un imposible, solo intentar vivir en ese desorden me parece ya un logro importante para no volverte loco”.

Obra poética

El primer poemario de María Jesús Silva fue ‘El desorden de noviembre’, publicado en el año 2013 por la editorial La Baragaña. Muy pronto llegaron el segundo, ‘Arquitectura de la piel’ (editorial Celesta, 2014), y el tercero, ’Al otro lado de los cocodrilos’ (Baile del Sol, 2016). Sus poemas también se pueden encontrar en las antologías ‘Puta poesía’ (Luces de Gálibo, 2011), ‘Vivencias’ (Ediciones Orola, 2011), ‘Miles de tierras’ (Cuadernos del Matemático, 2012), homenaje a los Brigadistas Internacionales, y ‘Voces del Extremo’ (Amargord, 2016).

Actualmente, María Jesús Silva trabaja en el sector sanitario, rodeada de números y guiños a la muerte entre vida y vida. Recientemente, su obra ‘Hay caballos atravesados en mi garganta’ ha sido galardonada con el II Premio de la Facultad de Poesía José Ángel Valente de la Universidad de Almería (UAL).

Editorial Gato Encerrado

El objetivo de la Editorial Gato Encerrado es editar libros de poesía, un viaje sin atadura ni intereses. Por eso nació hace un año como un proyecto abierto entre Toledo y Madrid. En sus publicaciones, lecturas o actuaciones cuenta con la participación de músicos, actores, fotógrafos y pintores. Es decir, de todos los creadores dispuestos a sumar.

Igualmente, su creación no se puede entender sin el contexto en el que surge, bajo una sinergia cultural que tiene su germen en la colaboración del espacio Matadero Lab desde su inauguración, así como de la Libro-Taberna El Internacional como centro de operaciones. Gato Encerrado tiene también entre sus colaboradores al Festival Internacional de Poesía Voix Vives de Toledo.

Para dar a conocer el lanzamiento de su tercer poemario, Gato Encerrado presenta ‘Números inexactos’ el miércoles 22 de noviembre, a las 19.00 horas, en 'El Manuela' de Madrid y el viernes 24 de noviembre, a las 19.30 horas, en la Librería Hojablanca de Toledo.