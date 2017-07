Los agentes sociales piden “capacidad de acuerdo” para aprobar los Presupuestos

Los sindicatos CCOO y UGT en Castilla-La Mancha y la Confederación de Empresarios de la región (CECAM) han destacado la importancia de que los grupos políticos hagan un "esfuerzo titánico" para sacar adelante los Presupuestos de la región para este 2017. El presidente de CECAM, Ángel Nicolás, y los secretarios regionales de UGT y CCOO, Carlos Pedrosa y Paco de la Rosa, esperan que el Acuerdo de Diálogo Social que han firmado "sirva de ejemplo" a los políticos, para que Castilla-La Mancha pueda tener unas cuentas este año.

“Se demuestra que es posible el acuerdo y que lo mejor que podemos hacer es dialogar porque al final el conjunto del acuerdo es beneficioso para todos", ha señalado Nicolás. “Es un ejercicio de responsabilidad, nadie nos obliga a entendernos, nos obligamos a nosotros mismos" .

Por su parte, el secretario regional de CCOO también confía en que se llegue pronto a un acuerdo. "No pretendemos dar lecciones nadie, nada más lejos de nuestra intención, pero ojalá sirva de ejemplo, nos encantaría que existiera entendimiento y acuerdo". De hecho, De la Rosa ha asegurado que tanto los sindicatos como la patronal están acostumbrados a la negociación, a veces complicada, "pero por encima de todo siempre ha estado el diálogo". Algo a lo que no están “muy acostumbrados”, en el ámbito político.

"Ahora estamos encaminados en el ámbito nacional y autonómico a que haya ese tipo de consensos y de acuerdos, porque si no avanzar será imposible". En este sentido, ha señalado que los Presupuestos tendrán que aprobarse con la participación de alguno de los grupos políticos que no están en el Gobierno, "si no, será absolutamente imposible que suceda, de eso tendrán que ser conscientes todos para intentar hacer un esfuerzo y llegar a un acuerdo".

Desde UGT también lamentan la falta de consenso de los grupos. “No puedo entender bajo el prisma de la responsabilidad que no se tome en consideración la realidad de la comunidad autónoma, de las empresas, de los trabajadores y de sus familias, del estado al que nos someten los tras partidos políticos con representación en las Cortes". Pedrosa ha recordado que UGT estaba muy lejana al proyecto de presupuestos que presentó el Gobierno regional y de las enmiendas de PP y Podemos, pero asegura que "cualquier escenario es peor que no tener presupuestos para este año 2017".

Rebaja Fiscal

Ante el planteamiento de una rebaja fiscal por parte del Gobierno central, de nuevo los tres líderes se han mostrado de acuerdo. En concreto, Pedrosa ha señalado que en el país "no pueden seguir haciéndose chapuzas con el sistema fiscal" y ha pedido que se haga un "acuerdo fiscal global y duradero".

Mientras tanto, De la Rosa ha criticado que se reduzcan impuestos como "estrategia electoral", cuando lo que puede conllevar es "que se cierren vías de entrada de recursos". Por su parte, Ángel Nicolás ha abogado por una reducción del gasto, pues "el Estado se lleva el 40 por ciento de los impuestos y todos se han ajustado menos el Gobierno".