“Nos tenemos que empezar a plantear cuáles son las consecuencias de diez años de pobreza en la región”

Inmaculada Herranz es socióloga con experiencia investigadora recogida en distintas publicaciones. Hasta que entró en el Gobierno regional, ejercía como vicedecana de Investigación y Profesorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCLM. A sus 42 años vive en Talavera de la Reina y tras 18 en el ámbito académico ha decidido dar el salto a la política para llevar a la práctica “medidas innovadoras” que permitan atajar los elevados índices de pobreza y exclusión social en Castilla-La Mancha.

Ha hecho historia junto a su compañero en el Consejo de Gobierno de la Junta castellano-manchega, José García Molina, al formar parte del primer equipo político PSOE-Podemos en España. "Un Gobierno de colaboración por objetivos", asegura. Recién llegada al que será su despacho en la toledana calle Trinidad de Toledo, junto al Archivo Provincial nos recibe para su primera entrevista como responsable del departamento de coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas. En el horizonte, mucho trabajo por delante en una legislatura convulsa y que en unos meses dará sus últimos coletazos.

Una consejera sin consejería. Algo que contempla la Ley del Gobierno pero que es toda una novedad. Tendrá que ejercer una coordinación ‘política’ que afectará a todos sus compañeros de Consejo de Gobierno, casi todos de otra formación política distinta a la suya…No parece una tarea sencilla

No es una cuestión de estructura. La relevancia, la importancia, la urgencia del encargo hace fácil, necesaria y primordial esa tarea de coordinación. Creo que no va a ser dificultosa. Espero. No tiene sentido que lo sea si estamos hablando de dar respuesta a las necesidades de la población de Castilla-La Mancha que durante los últimos años se han visto fuertemente castigadas.

Depende usted de la Vicepresidencia Primera de la Junta ¿Qué es lo primero que le comentó José Luis Martínez Guijarro?

Lo primero que me comentó fue: “Vamos a empezar a trabajar”. Estamos hablando de un gobierno de colaboración por objetivos y estaban tremendamente claros. Desde ahí nos tenemos que ubicar para estructurar y manejar esa relación.

Ya han tenido las primeras reuniones de Consejo de Gobierno. En una reciente entrevista le preguntaba a la consejera de Economía lo mismo que ahora le traslado a usted ¿Cómo se han sentido en esas primeras reuniones los miembros de Podemos?

Las primeras sensaciones…Repito, uno viene a trabajar y a sacar adelante los objetivos que estaban marcados. Ese gobierno de colaboración por objetivos define muy bien las reglas del juego. La relación es la adecuada, el equipo de trabajo…Hemos venido a trabajar.

¿Ha quedado ya definida en su totalidad la estructura orgánica de su departamento?

Está completa. Los equipos se terminaron de nombrar la semana pasada. Y más o menos está montada.

La Dirección General de Participación Ciudadana depende de la Vicepresidencia Segunda , es decir de José García Molina, y no de su Consejería. ¿Por qué razón?

La importancia que para nosotros tiene la participación es la razón por la que la Dirección General está en la Vicepresidencia Segunda. Son objetivos primordiales. Podemos entra en el Gobierno para dar voz a la población y creo que es un encargo relevante e independiente del Plan Podemos, que tiene otras competencias.

Sí contará en su departamento con un equipo de asesores ¿Cuántos en total?

Contamos con un equipo de cuatro asesores y dos funcionarios.

Se lo pregunto porque STAS ha criticado que la entrada de Podemos al Gobierno suponga ocho puestos de asesores y cinco de libre designación lo que supone un coste, dicen, "superior al medio millón de euros"…

Se han dicho muchas cosas. Que si teníamos más de 40... ¿No? En realidad lo que tenemos constituido es un equipo de trabajo que es el mismo de cualquier otra organización. No hablamos de nada que se exceda de lo que habitualmente ocurre en el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Su departamento se encargará de coordinar el Plan de Garantías Ciudadanas. Usted fue la redactora de ese plan, antes de incorporarse al Gobierno ¿Cuál es la situación de la que partimos en Castilla-La Mancha?

El plan lo redactamos entre todo el equipo. Desde el Directorio ( el llamado 'Gobierno en la sombra' de Podemos). Es uno de los lugares desde donde se pensó en ese plan, en la innovación en cuanto a plantear medidas integrales. Nos encontramos ante el elemento clave que tiene que ver con la participación. Tenemos que dar voz a la población y lo primero es hacer un diagnóstico certero de cuáles son sus necesidades. Es el elemento central al margen de ir generando los mecanismos de coordinación correctos para hacer un seguimiento.

De hecho hay cifras muy preocupantes en cuanto a pobreza, desempleo… ¿Cómo abordarlo?

Venimos de una herencia entre 2011 y 2015, cuando se producen los efectos más duros de la crisis junto con el desmantelamiento de los sistemas de protección social en esta región que había avanzado hacia parámetros no digo enormes pero más o menos estables. Eso lleva a Castilla-La Mancha a umbrales de pobreza realmente preocupantes. Según l os últimos datos que tenemos y que arroja el AROPE de Eurostat, nos habla del 37% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social. A esto le acompaña una tasa de paro alta, que hemos visto disminuir en los últimos meses pero que todavía supera en cinco puntos la media nacional. Un paro juvenil muy alto…Nos tenemos que empezar a plantear cuáles son las consecuencias de diez años de pobreza en la región.

Como socióloga usted sabe bien cómo está esa situación…

Siempre hablamos de las tasas de pobreza como si fueran una foto fija. Y lo que vemos es un aumento sistemático de esas tasas, del riesgo de pobreza y exclusión social. Cuando bajamos a la realidad de las familias vemos menores que llevan diez años viviendo en hogares con baja intensidad de trabajo, con carencias materiales, con dificultades económicas…Se convierte en pobreza permanente y uno de los elementos a tener en cuenta es la pobreza heredada.

Es muy probable con el paso de los años que esa persona vuelva a reproducir en su edad adulta esa situación. De hecho, en la actualidad el 52% de quienes tienes dificultad para llegar a fin de mes, vivían en un hogar con dificultades económicas. El encargo más importante…No podemos hipotecar el futuro.

¿Cómo es el presupuesto de su Consejería para abordarlo? Acaban de aprobarse unas cuentas de las que conocemos pocos detalles. No habido ocasión de que usted pudiera comparecer en la Comisión correspondiente para explicarlo…

El presupuesto del Plan de Garantías Ciudadanas es de 120 millones de euros. Tiene tres grandes patas que garantizan las necesidades habitacionales, suministros básicos del hogar y la garantía de rentas.

En cuanto a esas tres grandes áreas, ¿en qué se traducirá su acción de Gobierno? ¿Qué es lo prioritario con ese colchón presupuestario hasta final de año?

Hay un conjunto de medidas que tienen que ver con situaciones de desahucio, vinculadas a diferentes acciones e intervenciones a través de organismos de mediación para que eso no se produzca y si lo hace, que haya alternativa habitacional.

Pero… ¿En qué se va a avanzar? Porque ya se venían practicando políticas en este sentido como las oficinas de intermediación hipotecaria… ¿Qué cambiará con la incorporación de Podemos?

Quizá es la perspectiva la que nos falta…El elemento clave del Plan de Garantías, donde tiene su fortaleza es en la evaluación integral de las necesidades de un hogar, de una familia o de una vivienda. Lo que se ha hecho hasta ahora han sido medidas por líneas, en ocasiones paralelas, otras divergentes…No podemos plantearnos las cosas al revés porque entonces estamos en lo mismo. La idea es aportar una garantía integral a las necesidades más importantes que dignifican la vida de las unidades familiares en Castilla-La Mancha.

¿Se ha reunido ya con algún compañero de Consejo de Gobierno para intentar ahormar ese plan integral, para saber cómo van a trabajar, cómo se van a coordinar?

Hemos tenido conversaciones pero tenemos que marcar una Comisión de Seguimiento, colegiada, tanto de coordinación, de propuestas…en la que se integren la totalidad de consejerías implicadas.

Aún no está conformada ni se ha definido su funcionamiento entonces…

Tenemos verdadera urgencia para que salga adelante pero hasta la semana pasada no hemos tenido a los equipos funcionando. Es uno de los primeros pasos. Es un órgano que ha de velar, coordinar y hacer seguimiento de las acciones.

¿Quedará constituida antes de final de año?

Desde luego, quedará constituida.

La consejera, durante la entrevista Foto: Francisca Bravo

Queda menos de la mitad de legislatura para cumplir su proyecto. Si todo va con normalidad, en menos de año y medio entrarán ustedes en etapa preelectoral ¿Le da vértigo no poder cumplir sus compromisos con la ciudadanía?

El vértigo desaparece en el momento en que te pones a trabajar y a definir los objetivos sobre los que queremos incidir. Desaparece cuando tienes un diagnóstico certero de las necesidades. El vértigo fue en otro tiempo. El equipo está ya al cien por cien de rendimiento y a medida que se den los pasos, que estoy segura que se van a dar, veremos cómo es posible implementar un plan de estas características y sobre todo dar respuesta a la población. No lo podemos perder de vista. Es para la que trabajamos y buscamos el impacto sobre la mejora de sus condiciones de vida.

Para evaluar los resultados del Plan desde el punto de vista económico y de impacto social, entre otras cosas, se contará con la ayuda de la UCLM ¿Cómo y cuándo se producirá esa colaboración?

En cuanto a la fórmula jurídica habrá que verla. Creo que es competencia esencial de lo que son las capacidades que tiene el mundo académico. En la Universidad de Castilla-La Mancha tenemos grandísimos profesionales, gente que lleva muchos años trabajando en el análisis de la realidad social de Castilla-La Mancha. Pueden ser un agente externo que nos ayude con el análisis y en dimensionar el diagnóstico, a ver cómo se implementa y realizar la evaluación de las medidas que se han tomado y su impacto.

¿Habrá evaluación de resultados en 2018?

Tendremos algunos resultados, sobre todo acerca de la evaluación de medidas del plan y a principios del siguiente año los primeros datos de diagnóstico.

“Los plazos que damos al PSOE son los objetivos conseguidos”

Pero desde Podemos han hablado ustedes de “plazos” desde el principio. José García Molina, en declaraciones a Eleconomista.es aseguró que se daría un año a García-Page y que si no, se irían del Gobierno…

Estamos confundiendo la implementación con la evaluación y no se puede evaluar algo que no esté previamente implementado. La implantación se va a realizar lo más rápido posible, de manera progresiva. Otra cosa es la evaluación de resultados.

Lo cierto es que son ustedes los que han puesto condiciones para seguir o no en el Gobierno regional ¿Qué plazos les dan a sus socios de Gobierno para poder decir: “Esto funciona, es para lo que vino Podemos a la Junta”?

No es una cuestión de plazos sino de acciones. Vamos a implementar acciones donde la coordinación y el diálogo sean efectivos, posibles, que entiendo que se va a dar porque ninguna consejería va a bajarse de la emergencia que tiene la intervención sobre la situación de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Entiendo que se va a producir mientras esas acciones vayan en la dirección que nos permita esa implementación, esa evaluación e incluso elevar a derecho unas condiciones mínimas de vida en la población de Castilla-La Mancha. Los plazos son los objetivos conseguidos.

¿Y cuál sería un objetivo irrenunciable de entrada?

Elevar a derecho el Plan de Garantías Ciudadanas.

Ocurre lo mismo con ese objetivo de elaborar el proyecto de Ley de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha. En muchas ocasiones el ritmo de diseño de las leyes y su tramitación parlamentaria no es rápido. ¿Hay ya borrador de esa ley para acelerar plazos? ¿Cree que quedará aprobada y que estará en vigor antes del fin de la legislatura?

Creo que hay que actuar con responsabilidad. Nuestro trabajo, en primer lugar, es diagnosticar necesidades de la población de Castilla-La Mancha. Es importante para nosotros que en 2018 tengamos preparada la ley, que esté encima de la mesa. Con la tramitación probablemente entraremos en otros plazos.

¿Considera suficiente contar con un borrador? Le insisto en el escaso margen de legislatura…

Yo no he dicho que lo considere suficiente. El encargo y el trabajo que nosotros vamos a desarrollar con la mirada puesta en elevar a derecho el Plan de Garantía. No podemos hablar de eso sin saber cuáles son las necesidades de la población. Seamos serios en la forma de proceder.

Hay muchas leyes aprobadas que no se aplican o que no se dotan presupuestariamente. Un ejemplo claro es la Ley de Dependencia. ¿Su intención es blindar la Ley de Garantías Ciudadanas, por ejemplo aprovechando la prevista modificación del Estatuto de Autonomía? Porque hay elecciones en año y medio y ustedes pueden o no estar en el Gobierno en 2019

Creo que nos vamos demasiado adelante. Estamos convencidos en asegurar esa ley. Es objetivo prioritario implementar ese plan y elaborar la ley pero nos estamos yendo hacia adelante.

Sigo preguntando hacia adelante… ¿Están ya dando vueltas al presupuesto de su departamento para 2018?

Le repito lo mismo: queremos un diagnóstico por algo. Es el que nos va a dar la pista de si es o no suficiente.

Lo que diga el PP "no nos va a distraer"

¿Qué le parece que el PP haya ‘bautizado’ al nuevo Gobierno regional como “social-comunista”?

El acuerdo les ha puesto muy nerviosos y sabíamos que iban a llegar a salirse de los niveles mínimos de educación. Entiendo que ese nerviosismo les haga disparar hacia muchos sitios y de cualquier manera. En realidad es algo que no nos preocupa demasiado. Vuelvo a repetir: Gobierno por objetivos, Gobierno de colaboración. Vamos a lo que hemos venido a hacer, es donde vamos a invertir todo nuestro trabajo. No nos va a distraer.

El PP acaba de ofrecer su apoyo a los presupuestos 2018 a Emiliano García-Page si cesa a José García Molina como vicepresidente segundo ¿Qué le parece?

Pues lo que le decía. Es disparar. Hacia muchos sitios. Es una cuestión de ruido. Nos acostumbraremos a trabajar con ese ruido.