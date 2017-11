Una encuesta de la UCLM pide no tener en cuenta besos forzados "en un contexto de broma"

El Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla la Mancha desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social, está llevando a cabo una investigación destinada a conocer las actitudes hacia las víctimas de delitos y la prevalencia de conductas de victimización entre estudiantes para lo que ha elaborado un cuestionario al que los alumnos acceden desde la misma página.

Ha sido esa encuesta la que ha provocado el rechazo de varios colectivos, entre ellos la Red Feminista de Albacete, el sindicato UGT Albacete y también las Juventudes Socialistas, ya que tras algunas preguntas se especifica,"(no tengas en cuenta aquellas situaciones que han ocurrido en un contexto de broma)”.

Casi de inmediato la Red Feminista se puso en contacto con el Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla la Mancha por la "grave banalización de este tema". Según cuentan desde el colectivo se les ha trasladado ya que la formulación de la pregunta será modificada "y pedirán disculpas, porque de ninguna forma quieren que se ponga en duda el compromiso del mencionado centro, en la lucha contra la violencia machista."

Han recibido respuesta desde la Universidad de Castilla-La Mancha, vía email, donde se dice que la encuesta está confeccionada por "dos reputadas criminólogas" comprometidas con la lucha de las mujeres contra la violencia de género. Además asegura que la pregunta, cuya formulación ha suscitado las críticas, se planteaba exclusivamente "con la intención de no apreciar como resultado relevante conductas no significativas". Asimismo en el mail de respuesta a la Red Feminista de Albacete se especifica que el enunciado de la pregunta sería modificado. De hecho la UCLM ha retirado la afirmación "en un contexto de broma" .

Por su parte, el sindicato UGT ha tildado estas frases de "humillantes e indignantes con las mujeres" además ha exigido al rector de la UCLM que ordene la retirada de dicha frase de la encuesta y le pide mayor vigilancia "para que no se vuelva a producir un hecho como éste". Además, "y ante la gravedad" han puesto los hechos en conocimiento del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

También desde las Juventudes Socialistas de Albacete han condenado los hechos, "pues no entendemos cómo un problema tan grave en nuestro país, como es la violencia machista, que en lo que llevamos de año ha asesinado a 50 mujeres, pueda atenuarse o justificarse si se produce en un contexto de broma, ya que se utiliza junto a acciones como el acoso, la violencia o el abuso sexual a mujeres". Además han exigido al rector "que trabaje en el contexto universitario para ofrecer programas educativos en favor de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres como herramienta de erradicación de la violencia machista".

La vicerrectora de Estudiantes, Ana Carretero, ha pedido disculpas "porque quizá la coletilla no era la más oportuna" toda vez que ha insistido en que se trata de un estudio, que va dirigido tanto a hombres como a mujeres y su intención es "visibilizar conductas machistas" y está realizado por "reputados criminólogos que para nada tienen cuestionada su lucha contra el machismo".

Carretero ha señalado que la percepción del machismo puede ser diferente dependiendo del contexto y de quien interpreta dichas actitudes. Así, ha puesto como ejemplo "un caso puntual donde jugadores de un equipo de fútbol se abrazan en un contexto festivo. Ahí la percepción es que no hay agresión", ha dicho para justificar que a eso se referían al hablar de casos "de broma". Además, ha indicado: "sin ánimo de generar polémica, hay mujeres que no consideran que una palmadita sea agresión y otras que sí. Y no todas reaccionan igual a la publicidad sexista que sufrimos".