Recogen 135.000 firmas contra una fiesta toledana basada en arrancar cabezas a los gansos

Cada 25 de julio, la localidad toledana de El Carpio de Tajo celebra el festejo 'Correr los gansos'. La práctica se remonta a la época medieval. Durante el festejo, se colocan dos palos altos en el centro de la plaza a una distancia de unos seis metros y se unen por una cuerda gruesa. Entonces se ata allí a una serie de gansos, que previamente han sido sacrificados (aunque hace unos años las aves estaban vivas) para que varios jinetes a caballo puedan 'competir' en carreras que tienen como objetivo arrancar el mayor número de cabezas posible.

El año pasado, una alicantina, Carmen Córdoba, lanzó una recogida de firmas para impedir que se celebrase el "terrorífico" festejo. "Conseguí muchas firmas. No las esperaba. Pero no pude entregarlas y además llamé al alcalde y no se ponía al teléfono". Casi un año después, ha estado en Toledo para entregar las 135.000 firmas que ha logrado ante la Subdelegación del Gobierno central en Toledo. "Espero una respuesta para que este año sustituyan esta parte cruel porque viola muchos derechos", en particular el de "libertad de los niños".

Reconoce que, de acuerdo a la actual legislación en España, "el festejo puede ser legal" pero sostiene que "es una cuestión de conciencia en los tiempos que corren". Cree que "es una de las diez fiestas más crueles de España. En nuestro país somos campeones del maltrato animal y mientras existan no hay progreso". Califica este tipo de prácticas de "arcaicas, grotescas y aberrantes". Ha recogido las firmas como ciudadana particular aunque ha recibido el apoyo de colectivos animalistas como 'Voices of animals', 'Somos Manada' o 'Gladiadores de la Paz'.

Se pregunta "dónde está la diversión. Lo único que se propicia es la violencia. Es una vergüenza que no seamos suficientemente inteligentes como para divertirnos sin maltratar a un animal y me da igual que estés muerto o vivo". Si su iniciativa no prospera y no se consigue eliminar esta práctica asegura que "seguirá presionando" porque cree que "caerá, debe caer por su propio peso".

El alcalde de este municipio, el socialista Germán Jiménez, en declaraciones a eldiarioclm.es, defiende una fiesta que "es legal" y que el Ayuntamiento se limita a subvencionar otros aspectos de la fiesta como las orquestas, la pólvora y las actividades de los niños ya que 'Correr los gansos' está sufragada por la Hermandad de Santiago Apóstol.

"Lo único que facilitamos es la preparación de la plaza para que corran los caballos y les invitamos a un vino por cortesía institucional. A fin de cuentas ellos son los que hacen la fiesta". Un evento que atrae a multitud de visitantes y deja dinero al pueblo, defiende. "La población se triplica estos días", en un municipio que no pasa de los 2.000 habitantes.