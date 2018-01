"Si no hablamos de la mutilación, si no gritamos ¡no!, se va a continuar haciendo"

Escribir un libro acerca de la propia mutilación genital no es una tarea fácil y así lo confirma Fátima Djarra, activista contra esta práctica y mediadora en Médicos del Mundo de Navarra desde 2008. Fue con este trabajo, de hecho, que vio la necesidad de hacer pública su experiencia. "Trabajando con la comunidad africana que reside aquí y con los profesionales con los que estoy día a día, vi que tenía que hacerlo público. Pero al principio no pensé en hacerlo tan público como con un libro", explica.

El libro del que habla es 'Indomable, de la mutilación a la vida', un recuento de su propia mutilación genital a los cuatro años en su país natal, Guinea Bissau. Un día de "fiesta" que, sin embargo, ahora sabe es un problema de salud para las mujeres que lo sufren. Y también de derechos. "Cuando me propusieron escribir el libro, para mi no fue fácil responder en el mismo día. Es un tema muy complejo y difícil para una mujer africana sacar a la luz toda su vida", apunta. Así fue como en 2015 tuvo que pedir la opinión a sus allegados y a toda su familia.

"Hay que tener coraje y apoyo, pensar bien para poder plasmarlo todo en el libro", recuerda Djarra. Sin embargo lo tuvo claro y por una razón de mucho peso: "Hay muchas mujeres y niñas que lo sufren en el mundo. Si no hablamos de la mutilación, si no gritamos ¡no!, se va va a continuar haciendo. Mi decisión fue la de una mujer que lucha por erradicarlo", recalca.

Tras publicar el libro se ha sentido muy acompañada por sus compañeras en Médicos del Mundo, desde donde ha sentido un "apoyo muy grande", al igual que de las mujeres y amigos a su alrededor. Sin embargo, desde su familia no ha sido lo mismo. "Ha sido difícil que se entienda mi situación como mujer africana, es un tema complicado de hablar entre las familias", lamenta. Además, ha recibido también comentarios "insultantes y de desprecio" a través de las redes sociales que "no vienen al caso". "Pero como estoy luchando por una buena causa, eso no me hace bajar la cabeza ni tampoco la guardia", sostiene.

El proyecto en el que trabaja en Navarra se llama, precisamente, Prevención de la mutilación genital femenina, aunque explica que se centra más bien en la salud y también en desmontar los mitos sobre la cultura y tradición africana. "En general, podemos decir que trabajamos en temas de emigración. Creo que es doblemente difícil, complicado y discriminatorio para la mujer, porque cuando llega es doblemente discriminada y es un sufrimiento", asegura.

Fátima celebra también los avances que se han llevado a cabo en Castilla-La Mancha para contribuir al trabajo de erradicación de la mutilación genital, en especial el protocolo puesto en marcha por el Instituto de la Mujer. "Lo que importa es que se implemente un proyecto para trabajar con la comunidad y la sensibilidad de las personas. Muchos piensan que los africanos ya saben del tema, pero muchas veces no se enteran. Muchas veces, los propios hombres de la comunidad no reconocen que es una práctica dañina a la mujer", afirma. Para contrarrestar esto, afirma, es fundamental la sensibilización, "darle herramientas a la gente" a quienes trabajan de forma activa.