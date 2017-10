‘Mr. Mercedes’: la eterna lucha entre gato y el ratón

La novela de ‘Mr. Mercedes’ es la enésima de uno de los escritores de misterio y terror más prolíficos de la historia, el señor Stephen King. Sin embargo, esta es su primera incursión en el género detectivesco. Este libro forma parte de la trilogía basada en la historia del detective Bill Hodges. Por lo tanto, esta semana toca recomendar un más que efectivo thriller que enfrenta a un policía retirado con un despiadado psicópata.

El encargado de llevar esta novela a la pequeña pantalla es el archiconocido David E. Kelley. El estadounidense viene de triunfar en los pasados Emmy con un total de ocho premios con la miniserie ‘Big Little Lies’; aunque, no es lo único que ha hecho en televisión porque seguramente también os suenen series como: ‘Goliath’, ‘Boston Legal’, ‘Ally McBeal’ o ‘The Practice’, entre otras. Por otro lado, con ‘Mr. Mercedes, Stephen King vuelve a colocar otra obra suya en forma de serie de televisión y, no será la única ya que en los próximos meses Hulu estrenará ‘Castle Rock’, una ficción que unirá personajes e historias de diferentes libros del autor. Estos dos se unen a otras como: ‘The Mist’, ‘11.22.63’ o ‘Under the Dome’, dejando a parte el cine.

La historia de ‘Mr. Mercedes’ se sitúa en una noche fría y nublada noche de cualquier ciudad americana. Una larga cola de personas esperan impacientemente a que abran las puertas de una feria de trabajo para reclamar alguno de los 1.000 puestos que se han ofertado semanas atrás. Las luces de un Mercedes se encienden en la oscuridad e, instantes después, se apodera de la escena el caos, dejando tras él un reguero de muertos y heridos. Un dramático y espeluznante suceso que meses después no está resuelto a falta de pruebas y de sospechosos.

Bill Hodges (Brendan Gleeson) un ex-policía que sigue muy obsesionado con el caso, recibe una carta anónima del culpable de la masacre. Entonces su tranquila y alcoholizada vida se ve interrumpida de una manera fatídica. Ya que el asesino quiere hacerle partícipe de un juego diabólico y pernicioso. En lado oscuro de la moneda se encuentra Brady Hartfield (Harry Treadaway), el psicópata que perpetró el múltiple asesinato al volante del Mercedes. Un genio de la informática que hace una vida completamente normal al lado de una madre con problemas de alcoholemia.

La serie se traduce como una de las mejores -o más efectivas- adaptaciones televisiva de una novela de Stephen King hasta la fecha, tras no cuajar ‘Under the Dome’ y ‘The Mist’. ‘Mr Mercedes’ cabalga entre lo policial y lo terrorífico, aunque esta vez se juega más con lo primero. Sus primeros instantes son muy violentos e impactantes aunque luego no lo son tanto con el paso de los capítulos.

Sin duda, la propuesta más interesante y, por otra parte, el gran adalid de este tipo de ficciones son su protagonista y su antagonista. En base a esto, ‘Mr. Mercedes’, sale muy reforzada ya que Brendan Gleeson y Harry Treadaway hacen un gran trabajo. Los dos interpretan personajes de manual: un policía retirado con gran afición a la bebida y un psicópata con gran apego por la madre. La serie intentará mostrar las dos caras de la historia y, ahí, quizás la que sale ganando es la parte de Harry Treadaway ya que, a priori, me parece la más interesante de mostrar por esa relación incestuosa con su madre y, por esa evolución que se produce entre ellos.

‘Mr Mercedes’ explota muy bien los clichés y tópicos del género y, aunque parezca algo negativo, al final, la serie obtiene un resultado muy atractivo y entretenido para el espectador; de hecho, sabe manejar muy bien los tiempos para conjugar un buen ritmo, tensión y suspense con si de una película de Hitchcock se tratara.

En conclusión, la serie creada por David E. Kelley, ya renovada por una segunda temporada, no decepcionará aquellos que les guste disfrutar de un buen y efectivo thriller.