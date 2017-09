El nuevo Hospital de Toledo se terminará "en plazo" en abril de 2019

Nueva visita de representantes políticos, empresarios y periodistas a las obras del Hospital de Toledo, el nuevo centro hospitalario que se levanta en el barrio del Polígono de Toledo. El recorrido se ha iniciado en lo que será el futuro vestíbulo del hospital, en el que se ubicarán las consultas para pasar por algunas de las futuras estancias, aún sin tabicar, y deja imágenes de un ‘monstruo’ del que aún solo se ve un esqueleto de hormigón y ladrillo.

La UTE de empresas -Acciona, OHL y Dragados-que trabaja en el nuevo hospital de Toledo ha dividido en cuatro la zona de obras, cada una con una dirección y personal diferente. Imposible apreciar su actividad desde el exterior del complejo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado su intención de visitar las obras del futuro hospital de Toledo "periódicamente" e incluso de hacer "poco a poco un conjunto de visitas selectivas" y unas "jornadas de puertas abiertas", con el objetivo de que cualquier "ciudadano y contribuyente" de la región pueda "ver las tripas" del futuro centro.

¿Cómo se distribuyen los servicios en el nuevo hospital?

Durante la visita se han podido visualizar algunos de los detalles de distribución del complejo. En la zona 1, se encuentra el bloque A, que queda fuera del alcance del proyecto y que correspondería a un área construida pero con uso previsto para siguientes fases de crecimiento del centro hospitalario. El bloque B albergará el Hospital de Día e incluirá las áreas de radioterapia, docencia (hay que recordar que el hospital tendrá el carácter de universitario) y administración.

El bloque C (sin uso contemplado, salvo por ser en su parte más baja la central de instalaciones, corresponde al característico edificio redondo del complejo) y el bloque G se destinará a admisión y consultas tiene además contemplado el vestíbulo principal, el salón de actos y las cafeterías tanto del público como del personal.

Futuro Vestíbulo del nuevo Hospital de Toledo

En la zona 2 se encuentra el llamado bloque D, de carácter técnico-asistencial, estará destinado a las Urgencias, al bloque obstétrico y neonatología y dispondrá de dos plantes con bloques quirúrgicos y espacios URPA (unidades de recuperación postanestésica). Y también el bloque E está destinado a laboratorios, quirófanos, salas de extracciones, servicio de transfusiones, anatomía patológica, radiodiagnóstico y hemodinámica, dos unidades de hospitalización (la obstétrica y la pediátrica) o las UCI’s (tanto la pediátrica como otra de adultos en dos niveles). Finalmente en la zona 3 se encuentra el bloque F, destinado a hospitalización.

Trabajos de demolición. Al fondo, el barrio del Polígono

El grueso de las obras hasta ahora…Demoler para redimensionar el proyecto

Los trabajos realizados hasta ahora en el futuro centro hospitalario, desde que iniciaron tras la firma del contrato con la UTE de empresas constructoras en marzo de 2017, se han centrado más en la demolición que en la construcción. La necesidad de rediseñar el proyecto, atendiendo a las directrices del nuevo Plan Funcional aprobado por el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha sido la causa. Unas tareas que, según una de las empresas constructoras consultadas por eldiarioclm.es durante la visita se llevará “mucho” del actual presupuesto, sin especificar cuánto.

El Hospital costará en torno a los 300 millones de euros, según las estimaciones de Sanidad. 47 millones más de los previstos de los que 37 se destinarán a incrementar los servicios asistenciales. Hay que recordar que el presupuesto de licitación del Hospital, en un contrato único, ascendió a más de 1.947 millones de euros, de los cuales más de 1.57millones de euros a la explotación del servicio.

El consejero del ramo, Jesús Fernández, ha explicado hoy que los cambios en el proyecto tuvieron no solo razones funcionales sino que supone “hacernos cargo de la sentencia que ganó CCOO y que reporta servicios no asistenciales al nuevo contrato de concesión, además de un modificado del reequilibrio financiero”. El nuevo Plan Funcional del Hospital “cambia completamente su concepción”, aseguró el consejero, con más servicios.

Hoy en las obras había 338 trabajadores, 67 de los cuales son técnicos, y el resto personal de obra, según la UTE de empresas constructoras. En noviembre serán 500 y más de 1.000 a partir de las Navidades, según ha detallado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

En los últimos meses “se ha limpiado toda la tabiquería, sea trabajado en instalaciones que tienen que ir por otros sitios, se han cerrado huecos y se han abierto otros”, explicaba el director de la obra. Aún no se ha terminado con el proceso de demoliciones. Hoy mismo, se podía ver alguna máquina en esas tareas.

Hay que instalar nuevos huecos, por ejemplo de ascensores, que está terminada entre un 30 y un 40%, “poner el terrazo corrido” en toda esta ‘macro-construcción’ (“la obra civil más grande de la región”, tal y como comentaba la alcaldesa Milagros Tolón durante la visita) y todo ello antes de empezar a habilitar nuevos tabiques con las estancias o habitaciones. De forma paralela sí que existen otras áreas más avanzadas, como la correspondiente a quirófanos y laboratorios que ya tiene el 80% del solado terminado.

Nuevo hospital de Toledo en obras

En todo caso, en el nuevo proyecto, el número de puestos de UCI de adultos pasa de 47 a 62 puestos, la unidad de reanimación postanestésica pasa de 15 a 52 puestos, los quirófanos de 26 a 39, se incrementan los puestos de UCI Pediátrica y de Neonatos, los hospitales de día alcanzan los 120 puestos de tratamiento frente a los 95 actuales; el área de Urgencias dispondrá de 40 boxes de observación -un 63 por ciento más-, y un 60 por ciento más de locales de consultas y gabinetes.

Ganemos: “Siguen sin definirse los accesos y la movilidad”

Ganemos Toledo, socio de Gobierno de Milagros Tolón (PSOE) en el Ayuntamiento se ha desmarcado de la visita a las obras “para expresar su malestar ante la lentitud con la que avanzan” y sobre todo, "porque consideramos que siguen sin definirse cuestiones esenciales" según señaló el portavoz municipal de Ganemos Toledo, Javier Mateo.

“Estaríamos si fuera para concretar el modelo de gestión pública del que se dotará o cómo y cuándo se abordarán aspectos como la incidencia en los accesos y la movilidad" que previsiblemente se generarán con su funcionamiento pero, "no participamos de visitas propagandísticas".

Nuevo Hospital de Toledo

Obras en el nuevo Hospital de Toledo

En este sentido, el presidente regional ha explicado que se va a incluir el planeamiento urbanístico de Toledo y los accesos a la zona del Polígono de la capital, donde se levanta esta infraestructura, entre los asuntos a abordar en la reunión que mantendrá "en próximas semanas" con el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy. Ha recordado que las dos grandes vías de acceso al centro, la A-42 y la N-400 pertenecen al Estado e "inevitablemente las soluciones que se aporten tienen que estar en el Estado”.

El portavoz de Ganemos calificó la visita de "inútil" cuando tantas cuestiones siguen en el alero y las obras no avanzan y por esta razón aseguró "no participamos de las pantomimas del Sr. Page, estamos escarmentados, que no cuenten con nosotros para ser atrezo de sus teatrillos en lo que parece más un acto de cara a sus primarias".

Ganemos Toledo sostiene que “los plazos se tienen que cumplir y se tiene que garantizar que el nuevo Hospital será de gestión pública". Hoy durante la visita tanto técnicos como representantes de la Junta decían que los trabajos están en plazo para que el centro se termine en abril de 2019 y proceder en los seis meses siguientes al equipamiento hospitalario. “Se está cumpliendo el planning”, aseguraba el director facultativo de la obra.

Visita a las obras del nuevo Hospital de Toledo

Javier Mateo también se refirió a José García Molina, vicepresidente segundo de la Junta al que pidió complicidad, "también esperamos de Podemos su complicidad para presionar en el seno del Gobierno Regional del que forman parte la concreción de un modelo de gestión cien por cien público”. Sobre este aspecto, Molina respondía a preguntas de eldiarioclm.es “nuestra apuesta por los servicios públicos en sanidad y bienestar social, está fuera de toda duda, no vale la pena reiterarlo".

Nuevo Hospital de Toledo

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, aprovechaba su intervención durante la visita para recordar que “ya debería estar terminado y funcionando si las obras no hubiesen sido paradas", y "supondrá una inyección para el desarrollo social, económico y del empleo del barrio del Polígono y de toda la ciudad".