"No habrá ningún problema" en declarar de 'Interés General' el ATC

"Antes de que fueran los ecologistas y Page a Bruselas, hemos ido nosotros". "Si las cosas no se hacen por las buenas, se hacen por las malas". Así se ha pronunciado el alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, después de conocerse que el Gobierno de Rajoy está negociando la posibilidad de declarar como instalación de Interés General el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, como forma de sortear la protección medioambiental que mantiene paralizado el proyecto del cementerio nuclear en Villar de Cañas, tras la aprobación del decreto del Ejecutivo regional por el que se amplía la Zona de Especial Protección para las Aves de la Laguna de El Hito, y en el que también se solicita a la Unión Europea la declaración de la zona como Lugar de Interés Comunitario (LIC).

Conseguir la declaración de Interés General para el cementerio de residuos radioactivos de alta intensidad proyectado en Villar de Cañas no será fácil, así al menos lo creen desde el Gobierno regional, que ya ha advertido que la tramitación deberá hacerse con rango de Ley en el Congreso de los Diputados, donde el PP no tiene mayoría y, además, tiene enfrente a la práctica totalidad de fuerzas políticas que no apoyan el silo nuclear de Villar de Cañas. Además de demostrar que no hay otra alternativa de emplazamiento.

Sin embargo, el alcalde de este municipio se muestra convencido de que "no habrá ningún problema" para que la tramitación salga adelante en el Congreso de los Diputados. A su parecer, "los técnicos de todos los partidos saben que hay que hacerlo", y que la declaración de Interés General "era cuestión de tiempo".

"Sabía que se iba a hacer", ha manifestado el regidor, quien defiende las bonanzas de desarrollo que, señala, conllevará la construcción del silo nuclear. Asimismo, haciendo referencia a los recursos que han presentado en el TSJ desde el Ayuntamiento de Villar de Cañas, la Plataforma de Afectados por la ampliación de la ZEPA y la empresa Onimer, contra la ampliación de la protección que afecta a los terrenos del ATC, afirma que confía en la justicia puesto que el ATC "significa trabajo y futuro para el pueblo".

Además, a pesar de la oposición que desde que se decidió el emplazamiento han mostrado todos los grupos políticos, a excepción del PP, así como los numerosos colectivos, asociaciones y ayuntamientos integrados en la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, Sáiz afirma que tanto el pueblo de Villar de Cañas, como la comarca y la provincia de Cuenca "quieren el ATC", y por ello se muestra convencido de que se podrá conseguir la declaración de Interés General y que el proyecto siga adelante.

Fraude de ley

Esta posible declaración es un asunto "recurrente" desde hace tiempo, por lo que para la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, el anuncio no les causa "ninguna inquietud". Así lo ponía de manifiesto a Las Noticias el coportavoz, Carlos Villeta.

Y es que señala que si sale adelante esta figura hay "dos salidas", bien que sean "fuegos de artificio para hacer ver que el Gobierno está haciendo algo en ese tema" o que Bruselas entienda que hay que construir el ATC en Villar de Cañas y, en ese caso, "estaría incurriendo en fraude de ley".

Según señala, la plataforma ya "daba por hecho" la posibilidad de que se llevara a cabo este movimiento, puesto que ante el freno de las medidas de protección ambiental y de las muchas dudas que genera "la inseguridad" de los terrenos, es el único cartucho que le queda al Gobierno de Rajoy para seguir adelante con el proyecto. Si bien, pone el acento en destacar que "hay múltiples dificultades para realizarlo"; empezando, dice, por demostrar que no hay posibilidad de hacerlo en otro sitio, "cuando había "otras siete ubicaciones" candidatas.

Que no son adecuadas es mucho decir", ha espetado, para recordar que, en el informe de la Comisión Interministerial encargada de designar la ubicación final de la infraestructura, la localidad conquense se encontraba en cuarta posición.

A esto, además, habría que sumar los informes que determinan que el suelo no es apto para la instalación de este tipo de infraestructura, Con todo, para Carlos Villeta, si el Gobierno central no ha realizado, hasta ahora, "ningún movimiento, es más difícil que puedan hacerlo en minoría", por lo que dicha negociación no supone un "cambio sustancial" en los planteamientos del colectivo.