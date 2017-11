"Sin sorpresas" para el PSOE la enmienda a la totalidad del PP a los presupuestos de 2018

La vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha señalado que "no es ninguna sorpresa" que el Grupo Parlamentario Popular presente la enmienda a la totalidad a la Ley de Presupuestos del Gobierno regional para 2018. Sin embargo, "aunque no lo quieran reconocer los dirigentes del PP estamos ante los presupuestos más sociales de la legislatura, porque el aumento de gasto que nos permite el Ejecutivo central, el de García-Page lo va a destinar a consolidar el estado del bienestar".

En su opinión las cifras no engañan. "7 de cada 10 euros de los presupuestos de 2018 van destinados a mejorar la vida de la gente. Crecen por tercer año consecutivo las partidas para servicios sociales al tiempo que se incrementa en 24 millones la dotación del Plan de Garantías Ciudadanas hasta llegar a los 143 millones de euros".

Además, insiste "se consolidará la recuperación de la Educación, a la que ya se han incorporado 1.245 docentes desde que gobierna García-Page y, gracias a las cuentas de 2018 se convocarán nuevas oposiciones para profesores de Secundaria el próximo verano". Para Maestre, "cada día se van a destinar por ejemplo 7,5 millones de euros para mejorar la Sanidad pública de la región, al tiempo que se van a incorporar más profesionales sanitarios, cerca de 3.200 a través de dos ofertas de empleo públicas que ya están en marcha".

"Y junto a todo el gasto social que se va a realizar" la portavoz insiste "se seguirá invirtiendo en política activas de empleo para aquellos que peor lo están pasando a través del Plan Extraordinario de Empleo, al tiempo que se estimula el crecimiento económico atrayendo a más empresas, 6.000 se han creado desde que en julio de 2015 llegó al gobierno el presidente García-Page".

Dos modelos "muy distintos"

Y es que, en palabras de Maestre, "a estas alturas el PP es muy previsible y forma parte de su forma de trabajar y de hacer oposición esta enmienda". Y continuaba "lo que pone de manifiesto es que no quieren que haya más dinero para fomento del empleo, para sanidad, educación y servicios sociales, para que se contraten a más de 10.000 nuevos empleados públicos; no quiere que haya inversiones; no quieren que se sigan construyendo hospitales...".

Otro argumento que esgrime la portavoz socialista para que el PP rechace las cuentas es que "cuando gobernaron es lo que hicieron, recortar y no invertir en nuestra gente". Y entra en detalles: "preferían recortar de donde hacía falta como en el fomento del empleo, sanidad, becas, educación, dependencia, personas mayores...".

Maestre tiene un mensaje muy claro para la ciudadanía, "nuestro modelo es otro, aunque lo quiera enmendar el PP, es fomentar el empleo y la atracción de inversiones que a su vez generen más empleo; más y mejor sanidad con más profesionales sanitarios; más becas de comedor para aquellos niños que tienen dificultades y más profesores en las aulas".

La fórmula del PSOE de la región y del presidente García-Page es, según la responsable socialista,"la de construir una sociedad fuerte y cohesionada a través de un proyecto integrador que promueva el crecimiento y con más ingresos para recuperar y consolidar el estado del bienestar".