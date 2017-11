El PP también enmendará a la totalidad los presupuestos regionales de 2018

La presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha confirmado que su partido va a presentar una enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año, al entender que como punto de partida establece unas previsiones de crecimiento económico y de ingresos que "no tienen credibilidad porque no se ajustan a la realidad" y "sólo consolidan la subida de impuestos de Page y Podemos".

En una entrevista con Europa Press, Guarinos ha insistido en que el PP "no está de acuerdo prácticamente en nada" con respecto al texto propuesto por el Gobierno autonómico, y enmendará a la totalidad estas cuentas por "reiterativas y por contar con escasas novedades". En su opinión, Castilla-La Mancha crecerá por debajo de la media nacional, pero las previsiones del Ejecutivo regional pasan por un crecimiento por encima del 3%, algo "absurdo" y que "no se corresponde" con la realidad.

"Si partimos de esa premisa, que no aceptamos, nos lleva a la conclusión de que este presupuesto no se ajusta en la letra, no recaudará lo que prevé y no gastará conforme a las previsiones", ha indicado. Esta enmienda a la totalidad será calificada previsiblemente por la Mesa de las Cortes en su reunión del próximo lunes, y se someterá a debate en el Parlamento regional el próximo jueves, según el calendario fijado.

Enmiendas parciales

Toda vez que esta enmienda a la totalidad quede, previsiblemente, rechazada por los grupos de PSOE y Podemos, es intención del PP presentar una batería de enmiendas parciales que buscarán "lograr el desarrollo económico que la región necesita y articular mejor el gasto social", algo que en su opinión "no está haciendo este Gobierno". Estas enmiendas perseguirán "la creación de empleo estable y de calidad" más allá de los planes de empleo de la Junta, "que no generan la posibilidad de tener un puesto de trabajo fijo, que es lo que la gente quiere".

Mejorar la calidad de vida de los empleados públicos es otra de las intenciones del PP con sus enmiendas parciales, "toda vez que no se han cumplido los compromisos que este Gobierno adquirió con ellos". "Dicen ahora que van a crear 10.000 plazas públicas cuando todavía no han creado las mil prometidas en Sanidad", ha advertido la dirigente 'popular'.

Otro de los ejes en el que incidirán las enmiendas del PP es la educación, la cual está "inmersa en el caos" en Castilla-La Mancha, lo que "va a repercutir negativamente en los alumnos". Se quiere corregir la "infradotación" de partidas destinadas a reducir el abandono escolar temprano, "una tasa que el PP bajó 11 puntos en cuatro años". También habrá enmiendas para dar más financiación a la UCLM, teniendo en cuenta que la institución académica "ya ha dicho que con sólo 140 millones de euros no tiene para pagar al personal". "Y mientras, los responsables de Podemos, que antes demandaban 165 millones para la UCLM, ahora no piden absolutamente nada porque ya sólo se preocupan de sus propios sueldos", ha insistido.

Dependencia, empleo público y altos cargos

En materia de Ley de Dependencia, también busca el PP destinar "lo necesario" para "corregir situaciones como la retirada de prestaciones o que no se ayude a menores dependientes", que ahora cuentan con "partidas insignificantes en algunos casos".

Dignificar el empleo público será otro de los objetivos de sus enmiendas parciales, del mismo modo que dotar de suficiente presupuesto a los proyectos de infraestructuras sanitarias.En este punto, ha lamentado que este Gobierno, que tiene un presupuesto con "1.012 millones más" que el último gestionado por el PP, "haya incrementado la deuda en 1.122 millones de euros". "Vamos camino de convertirnos en la región más endeudada", ha alertado.

Sobre este presupuesto, ha puesto el acento además en el "aumento" de dinero destinado a altos cargos, asegurando que en total "este Gobierno bipartito se gastará más de 10 millones en asesores". "Lo que no se incrementa en otras partidas se incrementa en asesores, altos cargos y personal eventual, mientras que el Gobierno de Cospedal ya redujo este número al 50 por ciento", ha aseverado.