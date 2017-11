"Animales sin collar", un 'thriller' romántico con la nueva política de fondo

Amor, intriga y un secreto que puede dinamitarlo todo son los ingredientes principales de "Animales sin collar", ópera prima del director y guionista gaditano Jota Linares, que se rueda estos días en Sevilla y alrededores, con Natalia de Molina y Daniel Grao como protagonistas.

La producción corre a cargo de Beatriz Bodegas (Canica Films) que vuelve a apostar por un debutante tras haber estrenado la película revelación del año pasado, el 'thriller' de Raúl Arévalo "Tarde para la ira", que triunfó en los Goya y demás premios de la temporada.

"Es una presión, claro que sí, pero intento no pensarlo porque si no, me metería debajo de la cama y no haría la película", ha señalado a Efe el director, en conversación telefónica, camino del rodaje.

La historia tiene como trasfondo el clima de las elecciones autonómicas de 2015, la regeneración política y el fin del bipartidismo. "Me inspiro en la realidad pero no hay un referente concreto", apunta Linares, autor de cortos como "Ratas" (2012) o "Rubita" (2014)

Abel (Daniel Grao) es uno de esos políticos de la nueva hornada, entregado a la lucha por los más desfavorecidos y acaba de hacer historia.

Pero la promesa de una nueva vida para él y su mujer, Nora, (Natalia de Molina) se ve truncada por la aparición de Víctor (Ignacio Mateos), un alto cargo caído en desgracia, y de dos antiguos amigos de una época que prefieren olvidar, Virginia y Félix.

"Es la historia de cinco personas que están buscando su identidad y su lugar en el mundo. Todo ocurre en tres días cuando, a raíz de ese reencuentro de amigos, el secreto de Nora amenaza con salir a la luz y destrozarlo todo", relata el director.

El tema de la corrupción, concede, está también presente en el filme. "Una de mis series favoritas es 'House of cards', y ese tema de lo que se mueve en las alcantarillas del poder es algo que me preocupa como ciudadano y me fascina como cineasta".

En cuanto a referencias, se declara admirador del cine de factura clásica (Clint Eastwood, Ang Lee) y de filmes italianos de los setenta como "Una jornada particular" de Ettore Scola, con Sophia Loren y Marcello Mastroianni, al que rinde homenaje en una de las secuencias de "Animales sin collar".

A la hora de seleccionar el reparto, Linares dice haberse guiado por el instinto. "A Daniel lo veo camaleónico y moldeable, un actor de los que no piensa sino que actúa, se mueve desde dentro", dice sobre Grao.

Y en cuanto a De Molina, ganadora de dos premios Goya pese a su juventud, destaca su valentía y compromiso con la profesión de actriz. "Tiene muy claro lo que hace y lo que quiere y se arriesga mucho. No creo que cualquier actriz hubiera hecho una película como 'Techo y comida'", señala.

Pese al éxito de crítica y premios con "Tarde para la ira", la productora Beatriz Bodegas asegura que componer el puzzle de la financiación para esta película no ha sido nada fácil.

"El tipo de películas que hago son apuestas de riesgo, pero eso es lo bonito", asegura. "Tarde para la ira" no fue rentable en España, pero sí a nivel internacional. Con "Animales sin collar" la apuesta también es global.

El equipo cuenta con la ayuda del ICAA, Movistar+ y Netflix. En España la distribución correrá a cargo de EOn y de las ventas internacionales se encarga Film Factory.

"El mercado está evolucionando mucho y tenemos que adaptarnos", afirma Bodegas, que aún ve mucho camino por recorrer en este sentido.

"A veces los cines tienen un periodo de exclusiva en la exhibición, que entiendes cuando la están poniendo. Pero a veces no lo hacen, las retiran pronto y en se caso lo lógico sería que el espectador tuviera acceso a través de otra plataforma. Todo eso aún tiene que evolucionar más", explica.

El rodaje de "Animales sin collar" se prolongará hasta el próximo 8 de diciembre.

Magdalena Tsanis