La BBC crea polémica al apartar a una periodista que criticó la desigualdad salarial

La dirección de la cadena BBC generó hoy polémica en el Reino Unido, al apartar de forma temporal de su programa de radio a la presentadora Winifred Robinson, que pidió en las redes sociales a la corporación que ataje la "desigualdad salarial" entre hombres y mujeres en su plantilla.

Robinson fue una de las trabajadoras de la BBC que se adhirió a una carta conjunta de apoyo a su colega Carrie Gracie, hasta ahora responsable del canal en China, que dimitió ayer de su puesto al divulgarse que dos hombres con cargos similares cobraban más que ella.

La presentadora del programa "You and Yours", de la cadena BBC Radio 4, preveía abordar hoy el tema de la igualdad salarial en su espacio, pero la cadena decidió reemplazarla de forma temporal al alegar que incurre en "problemas de imparcialidad".

La periodista había divulgado a través de su cuenta de la red social Twitter un mensaje con el apoyo de más de 130 trabajadores en el que sostenía que Gracie "no tuvo más opción que dimitir" al descubrir que la BBC no la ha "valorado igual que a sus compañeros masculinos".

Otra presentadora de la BBC que criticó la política salarial de la cadena, Jane Garvey, decidió renunciar a entrevistar a Gracie en el programa "Woman's Hour" y encargó la tarea a la periodista "freelance" Jane Martinson.

Las decisiones de la BBC han provocado críticas por parte de diputados de los principales partidos británicos, que acusaron a la cadena durante la sesión en la Cámara de los Comunes de tratar de silenciar la polémica.

El "torie" Julian Knight afirmó que la BBC no debe "impedir informar a los periodistas", mientras que la liberaldemócrata Christine Jardine expresó su "profunda decepción" con las acciones de la cadena pública.

También lamentó la situación la laborista Stella Creasy, que urgió a la BBC a asegurarse de que "todos los miembros de su plantilla, hombres y mujeres, pueden ejercer la libertad de expresión en su trabajo".

El ministro británico de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, Matthew Hancock, sostuvo por su parte que el canal público "parece haber demostrado más entusiasmo por asegurarse de que se siguen las directrices editoriales en este asunto más que en otros".

"No solo se trata de nivelar al alza el salario de las mujeres, se trata de un problema de igualdad salarial. Trabajar en la BBC supone realizar un servicio público y es un gran privilegio, y algunos hombres en la BBC reciben mayor salario que otros funcionarios equivalentes", señaló el ministro.

La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos británica (EHRC, en sus siglas en inglés), un organismo público independiente, defendió en un comunicado que "las mujeres tienen el derecho legal de cobrar lo mismo que los hombres por el mismo trabajo".

Avanzó que se pondrá en contacto con la BBC para recabar información sobre el caso de Gracie y "considerará si son necesarias otras acciones", en base a las alegaciones que haga la cadena pública.