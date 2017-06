Escorpion recrea un bosque encantado y Maria Roch se inspira en Japón

Escorpion Studio Barcelona y Maria Roch han presentado hoy en la 080 Barcelona Fashion sus colecciones para la próxima temporada otoño-invierno, que la firma catalana ha concebido con inspiraciones en un bosque encantado y la joven diseñadora ha dedicado a la filosofía japonesa del "kintsugi".

La colección "Wonderland" ha recreado el mundo onírico de los bosques encantados presentando a "una mujer misteriosa y sin miedo" que ha jugado con elementos y los colores de la naturaleza, según ha explicado en declaraciones a Efe la directora creativa de la marca, Sybille Horaist.

El desfile ha empezado recreando la niebla con tonos grises y tejidos ligeros y transparentes como el tul, y también jugando con texturas más esponjosas como el punto de distintos gruesos.

A continuación los marrones y verdes oscuros han tomado las riendas de la pasarela para simular el musgo y los colores de la vegetación.

Con las últimas piezas ha llegado una explosión de color en tonos fuertes y vibrantes, como el azul eléctrico o el fucsia, que "quieren representar la llegada de la primavera", ha puntualizado Horaist; también se han podido ver algunas prendas muy trabajadas con bordados y plumas que emulaban elementos de la naturaleza en colores vivos.

Después de iniciarse en la tendencia del "see now buy now" en la pasada edición de la 080, la marca ha vuelto a apostar por este modelo de negocio, de manera que las prendas que hoy han desfilado se podrán adquirir dentro de quince días.

"De esta forma nos sentimos más próximos al público", ha asegurado la directora creativa.

En su debut, la diseñadora Maria Roch ha apostado por presentar una colección de invierno inspirada en el "kintsugi", una técnica japonesa que consiste en reparar la cerámica con oro y plata embelleciendo las ranuras y las brechas, una filosofía que pretende mostrar que las imperfecciones de cada mujer forman parte de su historia y de su belleza, algo que las convierte en únicas.

La diseñadora ha señalado a Efe que conoció el "kintsugi" en un viaje a Japón a principios de este año, justo cuando empezaba a diseñar la colección, y señala que ha intentado trasladar esta técnica a través de bordados en dorado y plateado y también utilizando colores vivos, propios de la cerámica japonesa, como el rojo, el azul, el verde y tonalidades en ocre.

"La imperfección forma parte de mi diseño y de mi esencia, con vestidos muy versátiles que te puedes poner de distintas formas", ha dicho Roch, quien ha añadido que "cada mujer mostrará sus imperfecciones, o no, en función de cómo lo vista".

La diseñadora ha querido diferenciarse de un desfile convencional a través de la cerámica, ya que las modelos lucían unos pendientes hechos de este material y también piezas trabajadas por diez ceramistas de la ciudad que las han cedido para la ocasión.

En referencia a su estreno en la 080, Roch ha suspirado "ya me tocaba", y ha asegurado que "era algo de lo que tenía muchas ganas y mucha ilusión".

Ahora espera que la pasarela le sirva para consolidarse en el mercado nacional y pueda expandir su marca a nivel internacional.