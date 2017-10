"La Llamada" triunfa en festival Latin Beat de Tokio

La película "La Llamada" se convirtió hoy en una de las triunfadoras del Latin Beat Film Festival de Tokio 2017, que reconoció a Javier Calvo y Javier Ambrossi con el galardón a la mejor dirección y a sus protagonistas con el de mejor actriz.

El premio a "Los Javis" constituye un nuevo triunfo para su obra "La llamada", un musical teatral que ambos pusieron sobre las tablas en 2013 y que tras su apabullante éxito han llevado a la pantalla este año.

"Me ha gustado mucho verla aquí. Porque en España es más complicado hablar de religión, y al verla fuera me he dado cuenta de que la historia tiene otro poder y otro valor más allá de eso. Cero religión, y sí de un marco simbólico para hablar del cambio, de la emoción, de la adolescencia, del deseo", explicó a Efe Javier Calvo a su paso por Tokio.

Japón ha sido la primera parada internacional de esta opera prima que se estrenó en España a finales de septiembre y que cuenta la historia de unas adolescentes rebeldes en un campamento de verano de monjas en el que toda cambia cuando Dios se aparece cantando canciones de Whitney Houston.

Calvo reconoció que estaba "emocionado" de ver como también en Tokio "la historia llega y que uno es capaz de trascender su propia cultura y sus propios marcos mentales".

Por su parte, su compañero Javier Ambrossi destacó que el público en Japón puede sentirse muy identificado con la historia de un grupo de pop de chicas, algo tan popular en el país asiático y reveló como alguien del público les apuntó que las protagonistas se parecen mucho a la banda nipona "Pink Lady", lo que les divirtió mucho.

"La Llamada" sumó además el premio a la mejor actriz del festival, que ha sido exaequo para todo el elenco femenino, encabezado por las intérpretes Anna Castillo, Belén Cuesta, Gracia Olayo y Macarena García, que acudió junto a "Los Javis" al estreno en Tokio.

El galardón a la mejor película fue para la argentina "Zama" de Lucrecia Martel, basada en la novela homónima de Antonio Di Benedetto y que cuenta en su reparto con la española Lola Dueñas, el brasileño Matheus Nachtergaele y el argentino Juan Minujín, entre otros.

El filme narra la historia de Diego de Zama, un funcionario de la corona española de la época colonial varado en Asunción y que espera una decisión del Rey de España para ser transferido.

El premio al mejor actor ha sido para el argentino Ricardo Darín por su papel en "La cordillera", de Santiago Mitre.

Darín interpreta al presidente de Argentina, un político que se ve atrapado en un caso de corrupción durante una cumbre de líderes en la que sus fantasmas familiares acaban jugando un papel determinante.

El galardón al mejor guión ha ido a parar a la inclasificable "Pieles" del español Eduardo Casanova, mientras que el premio al mejor documental ha ido a parar a "Chavela", un viaje a las entrañas de la desaparecida cantante Chavela Vargas de la mano de las directoras Catherine Gund y Daresha Kyi.

Coincidiendo con el primer aniversario del lanzamiento del vuelo de Iberia entre la capital de España y Tokio, el cartel del Latin Beat contaba en esta ocasión con el lema "Ven a Madrid" y la colaboración de la Comunidad de Madrid y la aerolínea.