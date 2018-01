Muere la escritora Ursula K. Le Guin, gran maestra de la ciencia ficción

La escritora estadounidense Ursula K. Le Guin ha fallecido este martes a los 88 años en su casa de Portland (Oregon), según ha confirmado su familia.

Entre las obras más destacas de la autora, maestra indiscutible de la ciencia ficción y una de los principales referentes universales del género, destaca La mano izquierda de la oscuridad y la saga Terramar, que inició en 1968 con Un mago en Terramar.

Esta saga de seis novelas, influenciada por la fantasía épica de J. R. R. Tolkien y El señor de los anillos, colocó a Le Guin a la altura de los grandes referentes de la ciencia ficción, como Isaac Asimov o Arthur C. Clark.

"La familia de Ursula K. Le Guin se entristece profundamente al anunciar su muerte pacífica ayer por la tarde", han escrito su familiares en la cuenta de Twitter de la escritora.

The family of Ursula K. Le Guin is deeply saddened to announce her peaceful death yesterday afternoon. https://t.co/k9kgvZCY1l