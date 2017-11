Mujeres profesionales del teatro lanzan un manifiesto contra el acoso sexual "estructural" en la escena

La Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro (LMPT), una asociación de profesionales de la escena española que lucha por la igualdad, ha difundido un manifiesto en el que denuncian el "acoso sexual estructural" en una industria teatral "que permanece silenciosa". El texto ha sido firmado por más de mil personas, entre las que se encuentran Rosa Montero, Carme Portaceli, Montxo Armendáriz, Cristina Peri Rossi, Carlos Bardem, Natalia Dicenta, Sergio Peris-Mencheta y Miriam Díaz-Aroca.

El manifiesto, titulado Una profesión de putas, llama la atención sobre la mala reputación asociada tradicionalmente a la profesión de actriz y a la normalización del abuso y el acoso. "Pues no, digámoslo alto y claro, la nuestra no es una profesión de putas: es una profesión de depredadores sexuales que abusan de su posición dentro de la industria, amparados por las dinámicas sociales", declaran.

" Es demencial que hayamos asumido que las insinuaciones, toqueteos y relaciones sexuales sean el peaje de entrada y el camino de ascenso en una carrera artística, sean o no consentidos, porque si el sexo no nace del deseo, es utilitario y, por ende, refuerza el sistema de dominación vigente: no hay mayor victoria para el opresor que el oprimido asimile su escala de valores".

Además, señalan que el acoso sexual "tiene grados". "Va desde la nada sutil apertura de piernas bajo una mesa (tras la cual, si no correspondes, lo más seguro es que no vuelvas a saber nada de ese productor/director/actor) hasta la violación (tras la que, si denuncias, lo más seguro es que no vuelvas a saber nada de ningún productor/director/actor), pasando por las vejaciones en los castings, las reuniones en restaurantes 'a solas', las invitaciones a clases privadas y un largo etcétera".

La campaña de recogida de firmas se está moviendo en las redes sociales con la etiqueta #StopAcoso. El manifiesto ha sido redactado por Pilar G. Almansa, miembro de la junta directiva de la LMPT.

Todos los nombres y apellidos de los firmantes se harán públicos en una lista el viernes 17 de noviembre.