Dan Rather y María Dueñas darán inicio a la Feria del Libro de Miami

El periodista estadounidense Dan Rather y la autora española María Dueñas participarán en la jornada de inauguración de la Feria del Libro de Miami (MBF), que se celebrará del 12 al 19 de noviembre, informaron hoy los organizadores.

Rather y Dueñas hablarán en sendos coloquios sobre sus libros "What Unites Us: Reflections on Patriotism" y "La Templanza", respectivamente, durante la cita cultural organizada por la universidad Miami-Dade College (MDC).

Dueñas, quien formará parte del Programa de Escritores Iberoamericanos, tratará sobre el valor ante la adversidad que aborda en su libro de la editorial Atria.

Después de dos décadas dedicadas al trabajo académico, Dueñas debutó en el mundo de la literatura con "El tiempo entre costuras", seguido por "Misión olvido", novelas que se convirtieron en éxitos de venta internacionales.

En la inauguración también se presentará el Diccionario cultural dominicano, escrito por el cineasta y escritor Jimmy Sierra, con la presencia del expresidente dominicano Leonel Fernández, quien escribió el prólogo.

El encuentro literario más grande en EE.UU. se celebrará en el campus Wolfson, en el centro de Miami, y cada año atrae a unos 300.000 amantes de los libros.