Sting: Un "Englishman in Gredos"

Sting no será mañana un "Englishman in New York" tomándose un té, tal y como canta en una de sus canciones más conocidas de 1987, ni paseará por el cruce de las calles 57 y 9 de Manhattan que da nombre a su último álbum, su trabajo más rockero desde Synchronicity. No. Mañana será un "Englishman in Gredos".

Las 15.000 personas que mañana asistirán al Festival Músicos en la Naturaleza de Hoyos del Espino (Ávila), que el propio Sting inauguró en 2006, están ansiosas por recibir de nuevo a Gordon Thomas Sumner (Wallsent, 1951) con la mirada puesta en ese cielo encapotado que tan familiar le resulta al músico británico.

La lluvia de las últimas horas ha ralentizado algo el montaje, aunque fuentes de la Fundación Patrimonio Natural aseguran que todo estará listo para mañana ya que los meteorólogos prácticamente descartan la lluvia a la hora del concierto.

Los organizadores de esta cita, que también contará con las actuaciones de la norteamericana Nikki Hill y los zaragozanos Amaral, se muestran confiados en que las previsiones se cumplan y la meteorología respete las cinco horas de conciertos.

Eso sí, advierten desde hace algunos días acerca de la necesidad de acudir con calzado y ropa adecuados, especialmente tras la lluvia caída en las últimas horas, ya que a la hora de las actuaciones se estima que los termómetros marquen entre 8 y 10 grados.

Si todo va como se espera, las puertas del recinto se abrirán a las 18.00 horas, de manera que Nikki Hill empiece su concierto sobre las 20.00 horas, antes de que llegue la actuación del "Englishman" al que esperan cerca de 15.000 personas.

Tras actuar en Madrid y Barcelona, el exlíder de "The Police" realizará su tercera parada de España en la Sierra de Gredos, un lugar que ya conoce, puesto que él mismo fue el encargado de inaugurar este mismo festival el 1 de julio de 2006.

Aquel día, y tras sobrevolar en helicóptero el macizo abulense, aterrizó muy cerca del escenario, para encerrarse con su equipo en un establecimiento de la zona para ver por televisión la derrota de Inglaterra frente a Portugal en el Mundial de Fútbol.

Entre los que le acompañaban, como en esta ocasión, estaba uno de sus hijos, Joe Sumner, líder del grupo "Fiction Plane", que en aquella ocasión actuó de telonero de Sting, quien apareció en el escenario a los sones del legendario "Message in a bottle" y de "Synchronicity", que con toda seguridad aparecerá en su repertorio.

Hace once años, Sting estuvo en torno a una hora y tres cuartos ante más de 10.000 personas, que en esta ocasión se convertirán en cerca de 15.000, llegadas desde toda España y de otros países.

En aquella ocasión, el concierto estuvo marcado por la polémica elección inicial de la finca "La Solana", situada dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, lo que provocó la protesta de los grupos ecologistas, que consiguieron que el festival se trasladara a la finca "Mesegosillo", situada en la zona de influencia socioeconómica.

Desde entonces, ese ha sido el escenario de "Músicos en la Naturaleza" por el que han pasado también, entre otros, Bob Dylan, Mark Knnopfler, John Fogerty, Deep Purple, The Beach Boys, Joaquín Sabina, Miguel Ríos, Fito & Fitipaldis y Manolo García.

Entre todos ellos han logrado reunir en Gredos durante estos once años a más de 100.000 personas.