"Vivimos en un momento absolutamente romántico", afirma la escritora Luz Gabás

"Vivimos en un momento absolutamente romántico, de derroche de pasiones", afirmó la escritora española Luz Gabás en Buenos Aires, donde presentó 'Como fuego en el hielo', una novela histórico-romántica que permite al lector evadirse sin dejar de reflexionar sobre el contexto actual.

Honor, amor y superación están presentes en un libro ambientado en la España de mediados del siglo XIX, en ciertos aspectos parecida a la actual, sostuvo en una entrevista a Efe la autora de 'Palmeras en la nieve', ganadora de dos premios Goya en su adaptación cinematográfica.

"Hay un nuevo apasionamiento, es un momento de derroche de pasiones. En el caso de España solo hay que ver el surgimiento que ha habido de grupos, sobre todo de izquierdas, muy intensos y ahí sí que encontraba paralelismos con los revolucionarios del XIX", comentó Gabás.

Por ello, la aragonesa parafraseó al filósofo alemán Rüdiger Safranski cuando advirtió sobre los riesgos del exceso de romanticismo en la política. "Precisamente un exceso de romanticismo llevó a las guerras de principios del siglo XX", apuntó.

Después de realizar un exhaustivo proceso de documentación para describir con fidelidad las comidas y vestimentas de la época, la autora, de 49 años, aseguró que le sorprendió encontrar similitudes entre los discursos políticos de hace dos siglos y los actuales.

La que fuera alcaldesa de Benasque (Huesca, España) recordó que al igual que en la Europa actual, en el XIX hubo muchos cambios y existió una alternancia de Gobiernos.

"Hubo una década moderada que en teoría duró diez años pero en realidad estaba continuamente inmersa en peleas entre partidos y en el interior de los propios partidos. Yo creo que eso es muy similar. A veces nos parece que lo nuestro es lo más novedoso y original pero esto ya ha sucedido", aseveró.

"Paralelismos sí, pero sin perder de vista que han pasado doscientos años", recalcó.

En opinión de la también filóloga inglesa, una optimista confesa, la historia se repite pero nunca lo hace de la misma manera, ya que a lo largo de los años ha habido un aprendizaje del ser humano. "Si repasamos la historia no estamos tan mal como estuvieron", añadió.

Antes de enfrentarse a su tercera novela, tenía claro que quería escribir una relación de dos personas que están "imantadas". "No es solo el primer amor, sino el amor de mi vida", detalló.

¿Puede resistir el amor a los diferentes caminos que toman sus vidas?, ¿hasta qué punto recuerdas a tu primer amor?, fueron algunos de los interrogantes que se planteó antes de tejer el relato.

A través de más de seiscientas páginas Gabás invita al lector a seguir de cerca la historia de amor de Attua y Cristela, condenados a superar obstáculos para estar juntos en un entorno político convulso.

Es una novela decimonónica que tiene conceptos como el sentido del deber, el honor, la palabra. "No son personajes veleta, son personajes sólidos que intentan, como todo el mundo, sobrevivir", agregó.

Según explicó, los que ya leyeron la obra se identificaron con los personajes. "Es difícil escribir novelas con héroes cotidianos, con los que te sientas identificado pero que a la vez puedas elevar a la categoría de héroes", explicó.

En este sentido, explicó que la personalidad de sus protagonistas intenta ser verosímil.

"Todas las mujeres de mis novelas están inspiradas en personas que he conocido, no me esfuerzo en mostrarlas falsamente fuertes. He tenido la suerte de estar rodeada de mujeres muy batalladoras, muy responsables y entregadas", señaló.

Entre las líneas de 'Como fuego en el hielo' aparece Aurore, quien elige emprender un viaje sola para descubrir nuevas tierras en vez de quedarse en su lujosa residencia.

El libro es un homenaje a lo romántico y a las mujeres valientes, aquellas que son capaces de asimilar las novedades de la vida, sostuvo Gabás.