Un tribunal australiano cifra en 3,6 millones USD la compensación a Rebel Wilson

Un tribunal australiano ordenó hoy a la editora Bauer Media, con sede en Alemania y responsable de revistas como Woman's Day, que pague más de 3,6 millones de dólares (3 millones de euros) a la actriz Rebel Wilson por difamación.

La interprete australiana, que participó en películas como "Dando la nota" (Pitch perfect) o "Cómo ser soltero" (How to be single), ganó en junio una demanda contra Bauer por una serie de ocho artículos publicados en 2015 acusándola de mentir, lo que influyó en que la demandantes se quedara año y medio sin trabajo.

Al ordenar la indemnización, considerada como la compensación más alta por difamación en Australia, el juez del Tribunal Supremo del estado de Victoria, John Dixon, consideró que la magnitud de la difamación contra Wilson "no tiene precedentes en este país" debido al alcance internacional de los artículos.

El juez Dixon criticó a Bauer Media por no investigar la información en torno a Wilson y por publicar hechos a pesar de saber que eran falsos en diversas ediciones con el objetivo de lograr beneficios para la empresa.

"Mantuvo la historia viva por días. Bauer Media apreció el riesgo del daño a la reputación de la demandante y no le importó si la señora Wilson sufría mientras perseguía su propio objetivo corporativo", comentó el juez.

En junio, Wilson, quien se encuentra de vacaciones en Europa, prometió donar la indemnización a organizaciones de caridad o causas locales como becas para estudiantes australianos o para ayudar a la industria cinematográfica a generar trabajos.

Bauer publicó en los citados ocho artículos de 2015 que Wilson había mentido sobre su edad, nombre real, educación y otros asuntos.

En el proceso Wilson, de 37 años, argumentó que los artículos, a los que calificó de "maliciosos", provocaron que Dreamworld la despidiera de los filmes animados Trolls y Kung Fu Panda 3.