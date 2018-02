Las carreras de automóviles unen a Hilfiger y Hadid en la pasarela de Milán

Las carreras de automóviles, y en especial las de la Fórmula Uno, inspiraron hoy la moda sobre la pasarela de Milán, donde los estadounidenses Tommy Hilfiger y Gigi Hadid exhibieron sus ideas al respecto.

El diseñador y la modelo protagonizaron una lista de propuestas para hombres y para mujeres que vincularon además a una presentación multitudinaria, con la asistencia de unas 2.000 personas a un desfile que cerró los de la Semana de la Moda milanesa.

Hilfiger, popular creador de moda que se dice cansado de las fórmulas tradiciones de los desfiles sobre pasarelas, ofreció por cuarta vez en los últimos dos años un espectáculo mitad para prensa y entendidos, mitad para público.

"Hemos estado involucrados en la Fórmula Uno desde hace mucho tiempo", dijo a Efe Hilfiger en Milán con motivo del desfile, tras recordar que ya desde los años ochenta del siglo pasado su marca ha patrocinado en la Fórmula Uno a Lotus, Ferrari y, ahora, Mercedes Benz.

El creador estadounidense opina que las carreras de automóviles son una "plataforma excelente" para la difusión de su moda y se prepara para "una gira mundial" con la marca alemana.

La modelo estadounidense firma parte de las propuestas de la casa Hilfiger, que presentó en total 63 creaciones en torno a un escenario que recreaba el asfalto de un circuito de carreras, hasta con "boxes" donde el público pudo acercarse a varios vehículos e incluso aprender a cambiar sus neumáticos.

Los asistentes podían adquirir en el momento los modelos que Hilfiger y Hadid pusieron sobre la pasarela, mediante aplicaciones específicas para dispositivos móviles creadas para hacer posible el concepto "See now Buy now" (Mira ahora, compra ahora) difundido por la casa estadounidense.

El cuero, el neopreno, la seda, el denim, los chinos en algodón y estampados con los azules, rojos y blancos típicos de la marca estadounidense pero donde también se pudieron ver negros y grises con motivos tomados del mundo de la Fórmula Uno, dominaron las propuestas de Hilfiger-Hadid.

El creador norteamericano manifestó en los programas explicativos de la colección que su intención es rendir un "homenaje" a su "amor" por las carreras de automóviles, y que los modelos reflejan una fusión entre "la herencia americana y del deporte moderno".

Hilfiger insistió mucho en la idea de que los diseños exhibidos estaban listos para la compra "instantánea", en línea con la tendencia más reciente defendida por su marca -de la que ya no es propietario desde hace algunos años- a través de las aplicaciones creadas con ese propósito.