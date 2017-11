Ridley Scott borra a Kevin Spacey de su última película a un mes del estreno

Ridley Scott ha decidido eliminar a Kevin Spacey de su próxima película, All the money in the world, cuyo estreno está programada para el 22 de diciembre; y reemplazarlo por el veterano Christopher Plummer, que rodará sus escenas en las próximas dos semanas.

La exclusiva la daba Deadline en la madrugada del miércoles. Scott y el estudio Sony Pictures han tomado la drástica decisión con el objetivo de que la cinta no vea afectada su fecha de estreno, que corría riesgo de verse retrasada por el escándalo de acoso y abusos sexuales que rodea a Spacey.

El actor tenía un papel breve aunque decisivo en la trama de la película, donde da vida al multimillonario John Paul Getty. Las escenas serán grabadas otra vez con el acuerdo unánime de todo el reparto, Sony Pictures, Mark Wahlberg y Michelle Williams, los dos actores que tenían escenas con Spacey.

El que ya protagonizara American beauty ha trabado entre ocho y diez días en la película de Scott, que ya estaba terminada y preparada para estrenarse el mes que viene. El veterano director de cine, que en el 2000 ya se vio forzado a volver a grabar una película (le ocurrió con Gladiator por la muerte de Oliver Reed), no ha hecho ningún comentario.

Suma varias acusaciones

El actor estadounidense Anthony Rapp acusó de acoso sexual a Kevin Spacey a finales de octubre, en un incidente que según ha denunciado tuvo lugar en 1986, cuando el primero tenía 14 años de edad.

La denuncia forzó a Spacey a afirmar que no recuerda ese incidente, pero que si tuvo lugar le debía a Rapp "la más sincera disculpa". "Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado", dijo el veterano actor.

Tras él, las acusaciones contra Spacey no se han detenido. Un hijo del actor Richard Dreyfuss también asegura que el neoyorquino le manoseó cuando tenía 18 años y delante de su padre, pero que este no se dio cuenta. Como él, la expresentadora de televisión Heather Unruh, también acusa a Spacey de haber abusado en un bar de su hijo de 18 años.

El actor dijo que comenzaría un tratamiento en una clínica para poner fin a su adicción al sexo. Se encuentra en The Meadows una exclusiva y cara clínica situada en Arizona (EEUU) y por la que ya han pasado Tiger Woods, Kate Moss o Elle McPherson. También está allí Harvey Weinstein.