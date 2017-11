Una expresentadora televisiva acusa a Kevin Spacey de haber abusado de su hijo

La expresentadora de televisión Heather Unruh acusó hoy al actor Kevin Spacey, implicado en numerosos casos de agresión sexual, de haber abusado de su hijo cuando éste tenía 18 años.

En una rueda de prensa celebrada hoy en Boston (EE.UU.) y en la que no pudo reprimir las lágrimas, Unruh aseguró que Spacey abusó de su hijo en julio de 2016 en un bar de la isla de Nantucket, situada frente a la costa del estado de Massachusetts.

"Mi hijo no tenía ni idea de que el famoso actor era un supuesto depredador sexual o de que se iba a convertir en su próxima víctima", afirmó.

Según el relato de Unruh, Spacey invitó a su hijo a "una copa tras otra" hasta que se emborrachó.

Posteriormente, el actor le introdujo la mano en los pantalones y le agarró de los genitales.

Su hijo no tenía edad legal para beber, pero sin embargo aseguró al intérprete que tenía más de 21 años.

"Fuera o no mayor de 21 años, Kevin Spacey no tenía derecho a agredirle sexualmente. No hubo consentimiento", explicó Unruh.

Su hijo logró finalmente escapar del bar después de que el actor fuera en un momento determinado al baño.

Unruh condenó lo que Spacey hizo a su hijo y criticó al actor por proclamar públicamente que era homosexual a modo de disculpa ante la denuncia de Anthony Rapp, la primera víctima que le acusó de agresión sexual.

"Fue un intento terrible de desviar la atención de lo que eres: un depredador sexual. Tus acciones son criminales", dijo.

La carrera y reputación de Spacey se han hundido después de que numerosas personas hayan dado un paso al frente en las últimas semanas para denunciarle por diferentes casos de abuso y agresión sexual.

Tras esas revelaciones, Spacey aseguró que buscará "evaluación y tratamiento".

Sin embargo, Netflix rompió lazos con el actor, el proyecto de una película sobre el escritor Gore Vidal ha caído en el olvido y "House of Cards", tras suspender temporalmente el rodaje de su sexta temporada, baraja "matar" al personaje de Spacey en la serie para salir adelante.