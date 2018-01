La imagen que podría mostrar por primera vez el cadáver de la fotoperiodista de guerra Gerda Taro

Gerda Taro murió el 26 de julio de 1937, mientras volvía de la batalla de Brunete en la Guerra Civil española. Cayó de su carro, un tanque la atropelló y provocó la primera muerte de una fotoperiodista en una guerra, pero no había imágenes que documentaran ese fallecimiento. Hasta ahora.

Un exmilitar británico, John Kiszely, publicó esta semana en Twitter una foto de su padre, que fue médico de las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil, tal y como ha recogido Univision Noticias. "Acabo de desenterrar esta foto de un joven médico de las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil española, en 1937: mi padre", dijo Kiszely, sin reparar inicialmente en el cuerpo al que atendía el doctor.

Just dug out this photo of a young doctor with the International Brigade in the Spanish Civil War in 1937 - my father. pic.twitter.com/QY02OAcYOP