The Cranberries disparan sus ventas un 900.000% tras la muerte de Dolores O'Riordan

La inesperada muerte de Dolores O'Riordan el pasado lunes ha disparado las ventas del grupo que lideró durante más de una década.

The Cranberries sonó ayer como hilo musical en programas y telediarios, pero el verdadero fenómeno se vivía en las tiendas online y plataformas musicales como Amazon e iTunes, donde los irlandeses escalaron un 900.000% en los puestos de venta.

Según TMZ, esta desmesurada cifra se alcanzaba en la madrugada del martes con el último álbum del grupo, Something Else, publicado en 2016 y con el que estaban promocionando su gira europea. En estos momentos le sigue el recopilatorio Dreams: The Collection (250.500%) y los trabajos en solitario de O'Riordan, Are you listening? (225.250%) y No Baggage (209.300%).

Este último dato es relevante, puesto que la carrera individual de Dolores, aunque aplaudida por la crítica y por su colaboración con Angelo Badalamenti, nunca llegó a acercarse a las cifras de los dos primeros álbumes de The Cranberries. Sobre todo del segundo, No Need to Argue, que vendió bastantes más copias que su debut y recibió siete discos de platino en Estados Unidos.

La escalada en ventas de The Cranberries representa la mayor después de la muerte de Tom Petty, que según Billboard subió más de un 6.000% en octubre de 2017. Lo mismo ocurrió tras el fallecimiento del vocalista de Linkin Park (5.300%) y de George Michael (2.700%).

Merece una mención especial las ventas de los vinilos, siendo el de No Need to Argue lo quinto más vendido de la banda y el de su debut en 1993, Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, lo sexto.

Así, las ventas de canciones en iTunes también se han disparado, con Linger, Zombie y Dreams dominando el tercer, sexto y séptimo puesto respectivamente.

Varias personalidades del mundo de la música despidieron con pena a la cantante de 46 años, que murió por causas desconocidas en su habitación de hotel en Londres. Su voz marcó el oído musical de una generación en todo el mundo, que escuchó durante una década cómo la irlandesa fluctuaba de potencia a placer, desde el rock más puro hasta la suavidad del folk.