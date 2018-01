Fallece Dolores O'Riordan a los 46 años, cantante de The Cranberries

Dolores O'Riordan, vocalista de la banda irlandesa The Cranberries, ha fallecido por causas desconocidas a los 46 años durante una grabación en Londres, según ha confirmado su representante en un comunicado.

El grupo tuvo que posponer su gira europea en mayo del año pasado debido a la salud de su vocalista, aunque no especificaron el motivo. Por prescripción médica, O'Riordan tuvo que permanecer alejada de los escenarios durante cuatro semanas, pero nunca llegaron a reubicar las fechas de los conciertos en España.

The Cranberries es una banda de rock y folk irlandés que debutó en 1992 con el álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?. O'Riordan fue la segunda vocalista de la formación, con la que saltaron a la fama y se mantuvieron unidos, a pesar de los sonados conflictos internos, hasta 2003. Durante esta década, dejaron temas tan míticos como Just My Imagination, Animal Instinct, Zombie o Salvation.

A partir de 2004, O'Riordan emprendió su carrera en solitario y lanzó en 2007 su primer disco Are You Listening? La cantante afirmó en varias entrevistas que nunca había interpretado un trabajo tan oscuro en toda su trayectoria con The Cranberries. Un año antes, Dolores había sido destacada como una de las mujeres más ricas e influyentes de Irlanda. Así que en 2009, mientras promocionaba su segundo álbum No Baggage, anunció su regreso a la banda con la que vendió 30 millones de discos en todo el mundo.

En este segundo renacer, The Cranberries trabajó en un proyecto titulado Roses, en el que incluyeron canciones nuevas y algunas inéditas de los noventa que pasaron a formar parte del repertorio original. Las presentaron en agosto de 2013 en Belfast, la ciudad de los melómanos irlandeses, y unos días más tarde volvieron a proclamar su retirada.

Esa pausa duró hasta 2016, cuando anunciaron una gira europea para publicitar su último disco Something Else, y en la que se encontraban inmersos cuando dieron a conocer los problemas de salud de Dolores.

bye bye Gio. We're off to Ireland 🍀 pic.twitter.com/d6HKOFJqGB — Dolores O'Riordan (@DolORiordan) 4 de enero de 2018

La cantante se pronunció por última vez en las redes sociales el 4 de enero, con una foto junto a su gato en la que anunciaba su regreso a Irlanda. Dolores O'Riordan era madre de tres hijos y residía con su familia en una cabaña de madera en Buckhorn, Canadá.