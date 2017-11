El terror poético de "Musa" y el viaje épico de "Oro" llegan a la cartelera

"Musa", la nueva película de Jaume Balagueró en la que se funden terror y poesía llega a la cartelera en la misma semana en la que "Oro", de Agustín Díaz Yanes, que permitirá emprender en los cines el mismo viaje hacia la legendaria ciudad de El Dorado que relató el escritor Arturo Pérez Reverte.

"MUSA", EL TERROR POÉTICO DE JAUME BALAGUERÓ

Basada en la novela gótica "La dama número trece", de José Carlos Somoza, "Musa" cuenta la historia de un profesor de literatura atormentado por la trágica muerte de su novia que comienza a tener sueños reiterativos en los que ve cómo una mujer desconocida es asesinada mediante un ritual.

Su pesadilla se acaba convirtiendo en realidad y le unirá a una joven que sueña exactamente lo mismo que él, con la que intentará desvelar un misterio que les conduce hasta un oscuro mundo construido por el cineasta Jaume Balagueró ("REC").

"ORO", LA BÚSQUEDA DE EL DORADO QUE RELATÓ PÉREZ REVERTE

Dirigida por Agustín Díaz Yanes, "Oro" recrea las expediciones de los conquistadores Lope de Aguirre y Núñez de Balboa por la selva amazónica en busca de la mítica ciudad de El Dorado que, según la leyenda, está hecha completamente de oro.

El filme está basado en textos de Arturo Pérez-Reverte -que ha participado en el proceso de la película- y cuenta con un reparto en el que figuran, entre otros nombres, el de Raúl Arévalo, Bárbara Lennie, Óscar Jaenada y José Coronado.

"LA LIBRERÍA", LA LUCHA POR UN SUEÑO DIRIGIDA POR ISABEL COIXET

Isabel Coixet lleva a los cines "La librería", una historia inspirada en la novela homónima de Penelope Fitzgerald y ambientada en la Inglaterra de 1959 que tiene como protagonista a Florence Green, cuyo sueño es abrir la primera librería de la zona, algo que le hará enfrentarse a sus vecinos.

El reparto, encabezado por la actriz inglesa Emily Mortimer, cuenta también con los actores españoles Jorge Suquet, Gary Piquer y Charlotte Vega.

"THE SQUARE", UNA PREMIADA SÁTIRA DE LA SOCIEDAD OCCIDENTAL

"The square" llega mañana a las salas de cine con el respaldo de la crítica, tras conseguir la Palma de Oro en Cannes este año, inaugurar el Festival de Cine de San Sebastián y acaparar cuatro nominaciones en los Premios del Cine Europeo.

Su director, el realizador sueco Ruben Östlund, se adentra en el mundo del arte como sátira de la sociedad occidental en una cinta en la que conviven personajes muy dispares.

TU ASESINATO, EN PRIMERA PERSONA: "FELIZ DÍA DE TU MUERTE"

Christopher Landon dirige esta cinta protagonizada por Jessica Rothe que cuenta la historia de una joven que, atrapada en un bucle temporal, revive una y otra vez el día de su muerte mientras trata de descubrir la identidad de su asesino.

"Feliz día de tu muerte", que fue número uno en la taquilla estadounidense durante su primer fin de semana, también tiene en reparto a los actores Israel Broussard, Charles Aitken y Ruby Modine.

REPETIR OCTAVO DE EGB EN EDAD ADULTA ES "ALGO MUY GORDO"

Berto Romero, Antonio de la Torre, Carolina Bang y Carlos Areces protagonizan "Algo muy gordo", una comedia española dirigida por Carlo Padial en la que un guionista de televisión recibe la inesperada noticia de que, por un error jurídico, tiene que repetir octavo de EGB. Hasta que no supere el curso, no será adulto oficialmente, de modo que no podrá ni trabajar, ni cotizar, ni estar casado.

"PASAJE DE VIDA", UNA HISTORIA ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTE

"Pasaje de vida" pone el foco en la historia de Miguel (Miguel Ángel Solá), un exiliado argentino que vive en España y que se encuentra hospitalizado a causa de una enfermedad que no le permite distinguir entre el pasado y el presente.

En el filme, dirigido por Diego Corsini, el actor Chino Darín interpreta al protagonista en esa etapa de juventud.

"YO-KAI WATCH, LA PELÍCULA", ANIMACIÓN JAPONESA

Desde Japón llega este largometraje de animación protagonizado por los Yo-Kai, unos seres que solo pueden ser vistos por los humanos que tengan en su haber un reloj especial.

Por eso, cuando el joven Nate despierta sin su reloj tendrá que iniciar un viaje al pasado para recuperarlo, pero pronto se verá inmerso en un conflicto al que tendrá que intentar poner fin.

UN PANADERO JUDÍO ENCUENTRA "LA MEJOR RECETA" PARA SALVAR SU NEGOCIO

En este filme de John Goldschmidt un panadero judío llamado Nat Dayan intenta mantener en activo su tienda, después de que un supermercado de la zona le haga la competencia y hasta le quite a su empleado.

Para ello contará con la ayuda de un joven aprendiz que, casualmente, encuentra "La mejor receta" para reactivar el negocio.

LA VIDA DE LA BAILAORA "LA CHANA" SE CONVIERTE EN DOCUMENTAL

Lucija Stojevic dirige el documental "La Chana", una coproducción entre España, Islandia y Estados Unidos que se centra en la vida de una de las bailaoras más populares del mundo, que dejó los escenarios cuando estaba en la cima de su carrera víctima de violencia machista.

"SPOOR (EL RASTRO)", ASESINATOS EN SERIE EN POLONIA

Drama e intriga se funden en este largometraje de la polaca Agnieszka Holland en el que Janina, una exingeniera, astróloga y vegetariana, encuentra en las montañas de Los Sudetes el cadáver de un cazador furtivo que murió en extrañas circunstancias y que resultará no ser el único asesinado en la zona.