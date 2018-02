Carta oberta d’ACPV al president Puig i el Govern valencià

Molt Honorable President Sr. Ximo Puig.

La Junta Directiva d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV) hem decidit adreçar-vos aquesta carta, dirigida també al conjunt del Govern valencià, moguts per una preocupació: fa un any i dos mesos que es va fer públic l’acord social i sindical per la inclusió de la competència lingüística per a l’accés a la funció pública valenciana, i encara no s’ha iniciat la tramitació parlamentària de la llei.

Permeteu-nos contextualitzar la decisió d’escriure-vos, i subratllar l’actitud constructiva i responsable de la nostra entitat durant els quasi tres anys de Govern del Botànic. Molt abans del canvi electoral de 2015, ACPV ja va iniciar un procés de reflexió davant del nou període, que s’ha traduït en una profunda renovació de la nostra Junta Directiva (generacional, paritària, amb redefinició de responsabilitats i objectius...) i, sobretot, el pas de “la resistència” (necessària, mentre patíem governs antivalencians i autoritaris) a “la proposta”, posició igualment necessària, a partir del moment en què podíem trobar interlocutors i construir consensos en favor de la llengua, la cultura, i els valors de la democràcia, la igualtat i el respecte al territori

La societat valenciana ja no és la de fa vint anys: és més madura, més conscient, més adulta. I ACPV, que modestament també ha contribuït al canvi, se n’alegra. El nostre objectiu és ajudar a preservar el canvi. També, ho és, però, avançar en la dignificació i la promoció de la llengua i la cultura, i col·laborar a fer possibles accions concretes i positives. Un equilibri, sovint difícil, el de la responsabilitat amb l’ambició de canvi, o de reivindicació responsable, que demana pensament estratègic, generositat, diàleg, i de vegades sacrificar l’interès privat en bé de l’interès comú. Ho hem fet, i ho tornarem a fer, si això ajuda a avançar.

Així, quan el Govern anuncià que volia una nova llei de la funció pública, ACPV cregué que era hora d’establir que algú que vulga ser funcionari haja de ser competent en els dos idiomes oficials. Vam abordar aquest objectiu buscant no que guanyara la nostra opinió, sinó construir un consens entre tots els actors, fins i tot al preu de passar a un segon pla. Els actors implicats en aquelles reunions ho saben, i el resultat és a la vista: l’acord social i sindical es va presentar el desembre de 2016. Feta la nostra part, ACPV es retirà: tocava al Govern, i als partits de la majoria parlamentària, negociar i aprovar la llei. Un any i dos mesos després, però, encara no s’ha iniciat el tràmit parlamentari.

Encara que no vam ser nosaltres els qui vam proposar fer una nova llei de la funció pública valenciana, és difícil acceptar que s’acabe la legislatura sense establir la plena competència lingüística per accedir a la funció pública: seria tant com acceptar que el Govern del Botànic no ha estat capaç, en quatre anys, de garantir la igualtat lingüística dels valencians davant l’administració.

Encara és possible la solució: per exemple, una reforma de la llei actualment vigent que incorpore , entre d’altres punts, la competència plena. Només cal voluntat política, perquè l’acord social i sindical existeix. Nosaltres hem assumit la nostra part, amb responsabilitat. Ara només demanem que el Govern faça la seua, i garantisca un objectiu possible i raonable: la no discriminació per raó de llengua en el tracte amb la nostra administració.

*Signa: Joan F. Mira, Ferran Suay, Anna Oliver, Toni Gisbert, Tomàs Llopis, Marinela Garcia, Anna Gascon, Maria Nebot i Maria Deltell (Junta Directiva ACPV).