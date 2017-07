La senyalització de la A-7 entre Alacant i València indueix els conductors a dirigir-se a l'autopista de peatge

El viatge per carretera més curt, ràpid i barat entre Alacant i València (o viceversa) és des de fa anys un "parany", si els conductors no estan molt atents, denuncien des de Compromís. Perquè, segons denuncien els valencianistes, des que el 2011 fóra inaugurat l'últim tram de la A-7 al seu pas pel barranc de la Batalla, en el terme d'Alcoi, l'itinerari no està correctament senyalitzat.

Aquesta situació provoca que en molts casos hi haja persones que per causa d'aquesta falta d'informació entre la ruta de les dues ciutats més grans del territori valencià facen 20 quilòmetres més de carretera i el que és pitjor, bé per una via de pagament com l'AP-7, bé per una via més insegura i de pitjor qualitat com la N-344 o l'autovia A-31.

La diputada autonòmica de Compromís Cristina Rodríguez ha registrat una proposició no de llei perquè el parlament valencià reclame al Ministeri de Foment la instal·lació de la senyalització necessària, amb indicacions clares sobre quilometratge pendent de recórrer fins a la seua destinació i si la via és de pagament o no, perquè els conductors que fan el trajecte Alacant-València (o viceversa) puguen triar, amb la informació suficient, l'opció que més els convinga.

“La primera operació eixida de l'estiu 2017 ens ha tornat a agafar amb la cartelleria errònia de carreteres que uneixen València i Alacant. El trànsit de la A-7, la ruta més ràpida entre les dues principals ciutats valencianes, està incrementant-se en l'últim any i exigim al Ministeri de Foment una clara i molt visible identificació que no confonga als usuaris", ha explicat Cristina Rodríguez.



"No solament perquè és un eix essencial d'unió per a les empreses de les comarques del nord d'Alacant i el sud de València, sinó perquè també és el pas de molts ciutadans estrangers que travessen el nostre territori amb destinació a les seues vacances. Volem infraestructures d'un país modern, no gimcanes”, ha considerat la parlamentària valencianista.