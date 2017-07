Obri les portes Bombes Gens, cridat a ser el centre de referència de l'art contemporani a València

L'antiga fàbrica Bombes Gens és ja un centre artístic. Les cinc naus que componen el recinte es dedicaran a partir d'aquest dissabte a activitats culturals, de recerca i socials després de dos anys de rehabilitació de l'edifici que alberga la Fundació Per Amor a l'Art.

Al capdavant d'aquest ambiciós projecte es troben José Luis Soler, cofundador de Deliplus, i la psicòloga i empresària Susana Lloret (també la seua parella), que han escollit Núria Enguita per a dirigir el centre. Un altre nom se suma a la llista de responsables, el de Vicent Todolí, exdirector de la Tate Modern Gallery i impulsor de l'IVAM, museu al quual ara Bombes Gens planteja una severa competència. Todolí ha sigut l'assessor encarregat de triar la col·lecció i s'ha convertit en patró de la fundació i director d'art del centre.

En els més de 4.000 metres quadrats de superfície se situen exposicions, la col·lecció artística de la fundació, un restaurant de Ricard Camarena, un centre de coordinació per a finançar recerques sobre la malaltia de Wilson i un projecte social d'integració dels joves del barri de Marxalenes. Encara queda per finalitzar la restauració del celler, que data del segle XV, i de la vila adjacent, que es preveu finalitzada passat l'estiu. La restauració de l'immoble ha estat a càrrec de l'equip d'arquitectes d'Eduardo de Miguel, Annabelle Selldorf i Ramon Esteve.

La directora de la Fundació Per Amor a l'Art, Nuria Enguita (segunda per l'esquerra) en la presentació de Bombas Gens.

L'edifici s'acomiada del seu ús industrial i compartirà els fons artístics de la fundació, una compilació d'art integrada per 1.800 obres de fotografia i pintura de tendència abstracta de 140 artistes internacionals que podrà ser visitada de forma gratuïta. "No existirà, per tant, l'excusa de no disposar de diners per a gaudir de l'art", ha assenyalat Enguita durant la presentació, tot recordant que "no totes les barreres són econòmiques", en al·lusió al projecte social de la fundació.

Les exposicions no seran de caràcter temàtic, sinó un diàleg constant amb tota la fundació. "És una col·lecció d'exposicions que estableix un compromís amb els artistes i intenta mostrar en profunditat el seu treball. Pretén reunir tota una sèrie, per exemple, d'un fotògraf, i no dues o tres peces, com és habitual. Però no solament per això és ambiciós el projecte, sinó perquè demostra com es pot donar una segona vida als edificis", ha explicat Todolí, que ha advertit que, si un artista no forma part dels fons de la col·lecció, no participarà en les exposicions.

Exposición 'Batallas' en Bombas Gens

La primera exposició que acull l'edifici és Ornament = delicte?, amb la qual Bombes Gens proposa una nova mirada sobre la complexa relació entre ornament, art i abstracció, un conflicte vigent des dels primers escrits sobre l'abstracció durant la modernitat.

La mostra se situa en una perspectiva atenta a la dialèctica entre l'abstracció i l'ornamental com una estètica de la diferència que travessa ordres i categories artístiques i advoca per la ruptura de la dicotomia.