L'exregidor de Turisme d'Elx es postula a una borsa de treball de tècnic d'aqueixa mateixa àrea

El que va ser fins a febrer del 2016 regidor de Turisme en l'Ajuntament d'Elx, Fernando Durá, apareix en la relació dels 21 noms admesos de la borsa específica de treball que Visitelche, l'organisme autònom del consistori il·licità, va obrir al novembre de l'any passat per a completar la seua plantilla.

Durá és des de la constitució de la corporació el 2015 regidor amb dedicació exclusiva del grup municipal d'Ilicitanos por Elche, amb un sou de 2.925 euros en 14 mensualitats que es complementa amb la retribució de quasi 200 euros al mes en qualitat de portaveu adjunt.

El polític de la formació independent era membre del consell rector de Visitelche fins a la publicació d'aquesta oferta d'ocupació pública, moment en el qual va decidir dimitir per consell del secretari municipal “per a evitar suspicàcies encara que no incomplira la llei”, ha explicat a aquest diari. Aquesta qüestió ja la va traure a relluir l'actual regidora de Turisme, Mireia Mollá, de Compromís, en una roda de premsa. I és que, segons Fernando Durá, el fedatari públic li va respondre que davant la possibilitat que fóra triat “resultaria estrany que pertanguera a l'òrgan directiu d'una empresa en la qual entrara a treballar”. Així mateix, el regidor d'Ilicitanos va comunicar als funcionaris de l'organisme de Turisme que no li facilitaren més informació per a no incórrer en un possible conflicte d'interessos.

La Llei del Règim Electoral General estableix que el lloc de regidor és incompatible, entre altres, amb l'acompliment d'un altre càrrec en qualitat de funcionari o relatiu al “personal actiu del respectiu Ajuntament”. Sota aquest supòsit, a què s'enfrontaria Fernando Durá en cas de ser seleccionat com a tècnic de Turisme, l'article 178 de la citada llei l'obliga a “optar per la renúncia” de l'acta del regidor o del lloc de la borsa d'ocupació.

Hi ha precedents. En la corporació que es va constituir el 2011, la número 3 i la número 10 de la llista municipal del PSOE, Marisa Bartolomé i Delia Alarcón, respectivament, no van arribar a prendre possessió de les seues actes perquè no podien conciliar el càrrec de regidores en l'oposició –sense sou- amb el de funcionàries actives en l'Ajuntament.

Durá aspira a entrar en la primera borsa d'ocupació constituïda per Visitelche juntament amb altres 20 candidats, una part d'ells funcionaris d'aquest organisme. La base reguladora estableix que la plaça convocada en qüestió pertany al grup A2, la qual té una retribució superior als 2.500 euros bruts amb dues pagues extres, segons fonts municipals.

Ilicitanos, una escissió del PP

Ilicitanos por Elche és una formació que va fundar la que fóra regidora de Sanitat en l'anterior mandat del PP (2011-2015), Cristina Martínez, que va renunciar al càrrec un any abans per desavinences amb el govern de Mercedes Alonso, que va deixar en minoria. Amb només tres mesos de vida, aquesta agrupació independent va aconseguir dos regidors el 2015 i va entrar a formar part del tripartit juntament amb PSPV-PSOE i Compromís però, de nou, les fortes discrepàncies amb els seus socis els van deixar fora del govern local –que també va passar a estar en minoria- i a Fernando Durá sense la regidoria de Turisme.